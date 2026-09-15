Nemzeti Sportrádió

Real Madrid: Rodrygo februárra lendülhet csúcsformába

V. H. L.V. H. L.
2026.09.15. 09:09
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Rodrygo (a labdával) márciusban, a Getafe ellen szenvedett súlyos térdsérülést (Fotó: Getty Images)
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Real Madrid Rodrygo rehabilitáció La Liga
Remek fizikai állapotban, jóval izmosabban térhet vissza a Real Madridban a „királyiak” brazil válogatott csatára, Rodrygo, aki idén márciusban szenvedett súlyos keresztszalag- és meniszkuszsérülést – írja a Diário As.

Gőzerővel dolgozik teljes felépülésén a Real Madrid 37-szeres brazil válogatott támadója, Rodrygo. A klubhoz közel álló, madridi székhelyű Diário As kedden külön cikket szentelt a játékos rehabilitációjának, melyben a szerző, Tomás Roncero arról is beszámol, hogy az idén március 2-án a Getafe elleni bajnokin elülső keresztszalag-szakadást és meniszkuszsérülést szenvedő kétszeres Bajnokok Ligája-győztes csatár fizikailag megerősödve térhet vissza. 

Rodrygo személyi edzőjével, Marcelo Duartéval és a klub fizioterapeutájával, Davide Violatival „újraformáló” edzéseket végez, melyeknek az a lényege, hogy csökkentik a testzsírszázalékát és növelik az izomtömegét anélkül, hogy testsúlya változna – a hírek szerint kiváló eredménnyel. Az As úgy értesült, hogy a 25 éves csatár visszatérését nem akarják elsietni, az orvosok szerint januárban kezdhet együtt edzeni a csapattal, és a február elején esedékes isztambuli Spanyol Szuperkupa-mérkőzésekre érheti el a csúcsformaközeli állapotot.

 

Real Madrid Rodrygo rehabilitáció La Liga
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