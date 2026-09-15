Real Madrid: Rodrygo februárra lendülhet csúcsformába

Gőzerővel dolgozik teljes felépülésén a Real Madrid 37-szeres brazil válogatott támadója, Rodrygo. A klubhoz közel álló, madridi székhelyű Diário As kedden külön cikket szentelt a játékos rehabilitációjának, melyben a szerző, Tomás Roncero arról is beszámol, hogy az idén március 2-án a Getafe elleni bajnokin elülső keresztszalag-szakadást és meniszkuszsérülést szenvedő kétszeres Bajnokok Ligája-győztes csatár fizikailag megerősödve térhet vissza.

Rodrygo személyi edzőjével, Marcelo Duartéval és a klub fizioterapeutájával, Davide Violatival „újraformáló” edzéseket végez, melyeknek az a lényege, hogy csökkentik a testzsírszázalékát és növelik az izomtömegét anélkül, hogy testsúlya változna – a hírek szerint kiváló eredménnyel. Az As úgy értesült, hogy a 25 éves csatár visszatérését nem akarják elsietni, az orvosok szerint januárban kezdhet együtt edzeni a csapattal, és a február elején esedékes isztambuli Spanyol Szuperkupa-mérkőzésekre érheti el a csúcsformaközeli állapotot.