Nemzeti Sportrádió

Hogyan válasszak sportágat? – elindult a nemzetközi terjesztés a NOB támogatásával

2026.09.15. 11:27
null
Fotó: Facebook/Nagy János
Címkék
sportágválasztó Hogyan válasszunk sportágat? könyvajánló Nagy János
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és a nemzetközi sportági szervezetek támogatásával megjelent az olimpiai sportágakat bemutató Hogyan válasszak sportágat? című enciklopédia új, magyar és angol nyelvű kiadása, és ezzel elindult a kiadvány nemzetközi terjesztési programja is.

Nagy János, az enciklopédia szerzője és főszerkesztője az MTI-nek elmondta, a könyvet június 5-én mutatták be az Olimpiai Tanulmányi Központban. A korábbi Eb-ezüstérmes birkózó hangsúlyozta, a nemzetközi program alapját az a magyarországi modell adja, amely több mint egy évtizede működik közel 100 oktatási intézményben, mintegy 17 000 gyermek részvételével.

A programban nevelkedett sportolók már 64 olimpiai részvétellel büszkélkedhetnek és nyolc olimpiai érmet szereztek. Nagy János kiemelte, ez fontos visszaigazolása annak, hogy a megfelelő sportág korai megtalálásának valóban komoly jelentősége lehet egy sportoló későbbi pályafutásában.

Jelezte, a mostani cél az, hogy a magyar tapasztalatokra épülő kiadvány nemzetközi szinten is elérhető legyen a fiatalok, a szülők, valamint az oktatási és sportszakmai szereplők számára. Fontos fejlemény, hogy a könyv hivatalos szakmai referenciaként bekerült a NOB Olimpiai Tanulmányi Központja által működtetett Olympic World Library gyűjteményébe, ahonnan egy linken keresztül át lehet menni a www.jointesport.com oldalra. A digitális kiadás magyar és angol nyelven, teljesen díjmentesen elérhető regisztrációt követően ezen az oldalon.

A nemzetközi kezdeményezés mellett, az önkormányzatok közreműködésével, elindult a „Sportágválasztás olimpikonokkal” rendezvénysorozat is, ennek alapját szintén a sportágválasztó enciklopédia adja. A sorozat következő állomására szerdán 16 órakor kerül sor Csongrádon, ahol Guzi Blanka világbajnok öttusázó lesz a vendég.

 

sportágválasztó Hogyan válasszunk sportágat? könyvajánló Nagy János
Legfrissebb hírek

Futbólia visszahódítása: könyvheti dedikálás

Egyéb egyéni
2026.06.12. 14:57

Találd meg a sportod! – Országos előadássorozat a sportágválasztásról

Egyéb egyéni
2026.03.26. 11:43

Orbán Viktor is köszöntötte a 75 éves Gulyás Lászlót

Egyéb egyéni
2025.08.01. 18:48

Sportkönyvtár: színes, szagos, fiatalos Formula–1

Képes Sport
2025.04.18. 20:44

Sportkönyvtár: egy sportág bibliája

Képes Sport
2024.12.19. 19:18

Hangokból betűk – a könyv Szepesi Györgyről

Képes Sport
2024.10.04. 20:26

Könyvbemutató: hogyan lehet eljutni 25 év alatt 1300 mérkőzésre?

Magyar válogatott
2024.09.30. 18:33

Informatív online útmutató a megfelelő sport kiválasztásához

Egyéb egyéni
2024.04.17. 17:52