Nemzeti Sportrádió

Ollózós gól Dortmundban; tovább menetel a Freiburg a Bundesligában – videó

R. D. P.R. D. P.
2026.09.12. 17:39
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Felix Nmecha elkápráztatta a Signal Iduna Park közönségét (Fotó: Getty Images)
Címkék
Eintracht Frankfurt Augsburg Bundesliga Bayer Leverkusen Borussia Dortmund Mainz Stuttgart Paderborn Hoffenheim Freiburg Borussia Mönchengladbach
A Freiburg kiütéses, 5–0-s győzelmet aratott a Borussia Mönchengladbach felett a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 3. fordulójában, így továbbra is hibátlan mérleggel áll. A szombati játéknapon a Borussia Dortmund és az Eintracht Frankfurt is nyert, míg az Augsburg és a Bayer Leverkusen 2–2-es döntetlent játszott egymással.

A Freiburg hazai pályán kiütéses, 5–0-s győzelmet aratott a Borussia Mönchengladbach felett. A házigazda a mérkőzés nagy részében fölényben játszott, és harmadik bajnokiját is megnyerte, így a tabella élére állt. A Gladbach Kleindienst 52. percben történt kiállítása után már nem tudott ellenállni, a Freiburg pedig újabb gólokat szerzett.

A Borussia Dortmund a Paderborn ellen győzött 3–0-ra. A hazaiak már az 5. percben megszerezték a vezetést, majd a hajrában Felix Nmecha duplázott: előbb a 80., majd a 89. percben talált be. Utóbbi különösen látványosra sikerült, a középpályás ollózó mozdulattal vette be a vendégek kapuját.

Az Eintracht Frankfurt megszerezte idénybeli első győzelmét, miután 3–1-re nyert a Mainz otthonában. Can Uzun kétszer is eredményes volt, mellette Jonathan Burkardt is betalált, a Mainz részéről Phillip Tietz a 89. percben szépített. A frankfurtiak kapusa, Atubolu fontos védést mutatott be Nadiem Amiri tizenegyesénél is.

Fordulatos mérkőzést játszott egymással az Augsburg és a Bayer Leverkusen is: a találkozó 2–2-es döntetlennel zárult. A Leverkusen Kofane révén került előnybe, majd Michael Gregoritsch két góljával fordított az Augsburg. A vendégek a 89. percben egyenlítettek, Patrik Schick sarkazásával. Az Augsburg így három forduló után is veretlen maradt.

A Hoffenheim 2–1-re legyőzte a Stuttgartot, ezzel megszerezte első pontjait az új idényben. Adam Hlozek kétszer is betalált, a vendégek Mittelstädt révén csak szépíteni tudtak.

NÉMET BUNDESLIGA
3. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Mainz–Eintracht Frankfurt 1–3 (Tietz 89., ill. Uzun 9., 60., Burkardt 45+1.)
Borussia Dortmund–Paderborn 3–0 (F. Silva 5., F. Nmecha 80., 89.)
Augsburg–Bayer Leverkusen 2–2 (Gregoritsch 50., 55., ill. Kofane 18., Schick 89.)
Freiburg–Borussia Mönchengladbach 5–0 (Engelhardt 23., 79., Matanovic 29., 77., M. Eggestein 86.)
Kiállítva: Kleindienst (52., Mönchengladbach)
Hoffenheim–VfB Stuttgart 2–1 (Hlozek 13., 67., ill. Mittelstädt 48.)
18.30: 1. FC Köln–Werder Bremen (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák
15.30: RB Leipzig–Hamburger SV (Tv: Arena4)
17.30: Elversberg–Bayern München (Tv: Match4)
Pénteken játszották
Union Berlin–Schalke 1–3 (Skarke 90+6., ill. Gosens 25., Aouchiche 46., Wöber 90+13.)

 

 

Eintracht Frankfurt Augsburg Bundesliga Bayer Leverkusen Borussia Dortmund Mainz Stuttgart Paderborn Hoffenheim Freiburg Borussia Mönchengladbach
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