A DVTK meg akarta tartani fiatal védőjét, ő örömmel hosszabbított szerződést

„Már az is nagy dolog számomra, hogy nap mint nap az első csapattal dolgozhatok, hiszen a fejlődésemet, azt gondolom, ez szolgálja a legjobban. Úgy készülök, hogy bármelyik héten és mérkőzésen bevethető legyek, a legjobb tudásom szerint készen álljak a feladatra, és segítsem a csapatot” – idézi a dvtk.eu Kiss Bálintot, aki a 2017–2018-as idényben igazolt a Miskolci Népkert Volántól a DVTK-hoz, amelynek második csapatában 16 évesen játszott először NB III-as mérkőzést, és az előző idény hajrájában az NB I-es tűzkeresztségen is átesett.

„Bálintnak lejárt volna a szerződése az idény végén, ezért mindenképpen szerettünk volna vele szerződést hosszabbítani, amit örömmel fogadott el” – indokolta az utánpótlás-válogatott (U15, U16, U17) szélső védővel kötött új megállapodást Vincze Richárd, a DVTK sportigazgatója.

A DVTK hat mérkőzésen csupán négy pontot szerzett az NB II mostani idényében; Kiss Bálint egy mérkőzésen lépett pályára, az NB III-as csapatban négyszer is kezdett.