Nemzeti Sportrádió

A DVTK meg akarta tartani fiatal védőjét, ő örömmel hosszabbított szerződést

K. Zs.K. Zs.
2026.09.15. 11:08
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Kiss Bálint aláír (Fotó: DVTK)
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DVTK Kiss Bálint magyar átigazolás
Szerződést hosszabbított a DVTK és a 19 éves saját nevelésű védő, Kiss Bálint – derült ki az NB II-es labdarúgócsapat hivatalos honlapjának keddi híréből.

„Már az is nagy dolog számomra, hogy nap mint nap az első csapattal dolgozhatok, hiszen a fejlődésemet, azt gondolom, ez szolgálja a legjobban. Úgy készülök, hogy bármelyik héten és mérkőzésen bevethető legyek, a legjobb tudásom szerint készen álljak a feladatra, és segítsem a csapatot” – idézi a dvtk.eu Kiss Bálintot, aki a 2017–2018-as idényben igazolt a Miskolci Népkert Volántól a DVTK-hoz, amelynek második csapatában 16 évesen játszott először NB III-as mérkőzést, és az előző idény hajrájában az NB I-es tűzkeresztségen is átesett.

„Bálintnak lejárt volna a szerződése az idény végén, ezért mindenképpen szerettünk volna vele szerződést hosszabbítani, amit örömmel fogadott el” – indokolta az utánpótlás-válogatott (U15, U16, U17) szélső védővel kötött új megállapodást Vincze Richárd, a DVTK sportigazgatója.

A DVTK hat mérkőzésen csupán négy pontot szerzett az NB II mostani idényében; Kiss Bálint egy mérkőzésen lépett pályára, az NB III-as csapatban négyszer is kezdett.

 

DVTK Kiss Bálint magyar átigazolás
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