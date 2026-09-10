Kettős állkapocstörést szenvedett a megvaduló grúz áldozata

A SPORSZERŰTLEN GYENGE JELZŐ arra, ha egy küzdősportoló „játékon kívül” támadja meg ellenfelét, az aljas már helytállóbb. A német Bundesliga csapatdöntőjében a Lipcse és az Abensberg csapott össze egymással az előző hétvégén, és előbbi grúz dzsudokája, Akakij Dzsaparidze teljesen elveszítette a fejét, amikor 90 kilogrammban az őt legyőző német Timo Cavelius kihívóan ünnepelt a párharcuk után. A grúz nekiesett, ököllel ütötte a fejét, aminek következtében a támadásra felkészületlen Caveliust kettős állkapocstöréssel szállították kórházba.

Természetesen az eset nemcsak Dzsaparidzére vet rossz fényt, hanem a sportágra is, amelynek hagyományaival és szellemiségével teljesen ellentétes az agresszió és a becsületesség hiánya.

„A grúz megőrült. Borzasztó, ritka eset ez a dzsúdóban, és nincs köze a Lipcséhez vagy az Abensberghez, hiszen a két klub között nagyszerű a kapcsolat. Egy ilyen durvaság a sportágnak is rossz reklám, különösen, hogy gyerekek is végignézték az esetet. A legmagasabb szinten a sportolók felelőssége, hogy jó példát mutassanak” – mondta Manuel Scheibel, az Abensberg edzője a Leipziger Volkszeitungnak.

Hasonló eseményt dolgoz fel a Millió dolláros bébi című film egyik központi jelenete, amelyben súlyos következményei voltak a támadásnak. Cavelius sem úszta meg olcsón, de még rosszabb is történhetett volna vele, így nem csoda, hogy sokan a grúz örökös eltiltását követelik. Erről azonban minden bizonnyal csak a Nemzetközi Cselgáncsszövetség dönt a későbbiekben. Egy biztos, sem Cavelius, sem Dzsaparidze nem lép szőnyegre a péntektől vasárnapig tartó Grand Slamen a Papp László Budapest Sportarénában, ahol viszont – ha nem jön közbe újabb sérülés – 33 magyar cselgáncsozó sikeréért szurkolhatunk.