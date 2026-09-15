Golovin Vlagyimir: Magunknak kell bizonyítanunk

Hosszú, öt hónapos szünet után gyűlik össze újra az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott. A Golovin Vlagyimir irányította keret legutóbb április közepén készült együtt, és lépett pályára az Európa-kupa csoportkörében – a sorozatban a decemberi kontinenstorna öt társrendezője, Törökország, Csehország, Románia, Szlovákia és Lengyelország, illetve az előző Eb három dobogósa, a mieink mellett a győztes norvégok és a második dánok indultak, tehát a nyolc már biztos Eb-résztvevő. Hétfőtől újra az Ek jegyében kezdődik a munka, hiszen jövő szombaton és vasárnap a bukaresti négyes döntőben lesz jelenésük Vámos Petráéknak.

Golovin a napokban kihirdette 19 tagú keretét, amelyben szülés után újra ott van az FTC-ben szereplő Böde-Bíró Blanka, sérülés miatt viszont hiányzik klubtársa, a balszélső Márton Gréta, illetve a győri jobbszélső, Győri-Lukács Viktória (aki az elmúlt év végén adott életet ikergyermekeinek) sem csatlakozik most társaihoz. A Magyar Kézilabda-szövetség honlapján megjelenő szokásos blogbejegyzésében a kapitány arról írt, hogy öt hónap után találkoznak újra, ami hosszú idő, de ez az ellenfelekre is igaz. A kapitány szerint azért is járhat sok tanulsággal és tapasztalattal a jövő hétvégi torna, mert a közelgő Eb két helyszíne is Romániában, pontosabban Erdélyben lesz: a csoportkörben Nagyváradon játszanak, míg a középdöntő Kolozsváron lesz, ahol a papírforma alapján találkoznak a románokkal, a norvégokkal és a dánokkal, akik Bukarestben is ott lesznek az Ek négyes döntőjében, ezt ki kell használniuk, mert nagyban segíti a felkészülésüket.

„Három kapussal készülünk, ez természetes, mint ahogyan az is, hogy Böde-Bíró Blanka visszatér – fogalmazott Golovin. – A bal szélről most hiányzik a sérült Márton Gréti, de hosszú távon a válogatottban a helye, ez nem vitás. Szerencsére így is két rutinos balszélsővel indulhatunk Bukarestbe. Győri-Lukács Viktória sem tagja a keretnek, ezt megbeszéltem vele. Reméltük, hogy már szeptemberben csatlakozik hozzánk, de az ikergyermekei éppen abban a korban vannak, amikor otthon nagy szükség van rá. Amint lehet, jön, a tudása és a személyisége miatt is nagy erősítés lesz. Az Európa-kupában a norvégokkal kezdünk, tudom, ennek nem mindenki örül, hogy már megint velük, de ha fel akarunk zárkózni hozzájuk, akkor minél többet játszunk egymás ellen, annál jobb. Tavaly novemberben, a vébé előtt Norvégiában tudtuk tartani a tempójukat és szoros eredményt értünk el. Öt percre kiengedtünk, nem azzal foglalkoztunk, amivel kellett volna, akkor szereztek ötgólos előnyt. Most sem mehetünk ki úgy, hogy előre elkönyveljük a vereséget, mert a világ legjobb csapata az ellenfelünk. Főleg saját magunknak kell bizonyítanunk, hogy egyáltalán nem vagyunk esélytelenek.”

A tréner a román együttesre is nagyon kíváncsi Bukarestben.

„Amikor megvertük őket a tavalyi vébén, új edzővel, a tőlük megszokotthoz képest más összeállításban, más stílusban játszottak. Nem a nagy lövőikre alapoztak, hanem betörésekre, befutásokra, akárcsak mi. A meccset kétszer kellett megnyernünk, mert leadtuk a nagy előnyünket – sikerült, de látszott, hogy a románok fiatal, erős csapatot építenek. Az Európa-kupában és az Európa-bajnokságon ráadásul otthon lesznek, biztosan nagy hazai közönség előtt, és a magyar–román meccsek hangulata különleges, ezt én is pontosan tudom. De nekünk is ott lesznek a szurkolóink, és a mieinket általában feldobja a telt ház.”

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, BUKAREST

Szeptember 26., szombat

Elődöntő

13.15: Norvégia–MAGYARORSZÁG

16.00: Dánia–Románia

Szeptember 27., vasárnap

13.15: a 3. helyért

16.00: döntő

A NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC-Toyota Kovács), Bukovszky Anna (Mol Esztergom), Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC)

Jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti, román), Kovács Anett (Esztergom)

Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Hb, francia), Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CSM Slatina, román)

Irányítók: Kukely Anna (Motherson Mosonmagyaróvári KC), Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz)

Beállók: Juhász Kata, Tóvizi Petra (mindkettő DVSC Skyline), Szmolek Apollónia (Esztergom)

Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC, német), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (CSM)

Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC), Petrus Mirtill (DVSC)