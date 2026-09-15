NFL: Mahomes egy futott TD-vel, a Chiefs kiütéssel indította a szezont

A hazai pályán játszó Kansas City Chiefs az első negyedben az irányítója, Patrick Mahomes 15 yardos futott TD-jével szerezte meg a vezetést a Denver Broncos ellen. Mahomes, amint megkapta a labdát bemutatta, hogy passzolni fog, amire megnyílt előtte a folyósó, és a passz helyett a futást választotta – be is ért a labdával a célterületre, így az előző, gyengébb idénye után TD-vel indított a klasszis irányító.

Csapata pedig egy sima győzelemmel. Bár az első negyedben a Denver Evan Engram 19 yardos elkapásával még egyenlíteni tudott, a folytatásban már csak a hazaiak tudtak TD-t szerezni.

A második negyedben Mahomes rövid passza után Rashee Rice ért be 13 yardról, majd a harmadikban Kenneth Walker futott egy TD-t, a negyedikben pedig egy elkapással írt fel újabb hat pontot a táblára. A két Walker-TD között pedig Harrison Butker is belőtt egy mezőnygólt.

A Kansas City végül 31–10-re győzött. Mahomes egy futott TD-vel (23 futott yaraddal), 184 passzolt yarddal és két TD-passzal járult hozzá a sikerhez, emellett volt egy eladott labdája. A másik oldalon, a Broncos irányítója, Bo Nix csak 131 yardot passzolt, egy TD és egy eladott labda mellett.

ÖSSZEFOGLALÓ

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

Kansas City Chiefs–Denver Broncos 31–10 (7–7, 7–0, 10–3, 7–0)

Vasárnapi eredmények

Las Vegas Raiders–Miami Dolphins 27–13 (7–0, 10–6, 10–7, 0–0)

Minnesota Vikings–Green Bay Packers 39–22 (3–9, 7–10, 7–3, 22–0)

Philadelphia Eagles–Washington Commanders 24–22 (0–3, 14–6, 3–0, 7–13)

Los Angeles Chargers–Arizona Cardinals 14–26 (7–7, 0–6, 7–3, 0–10)

New York Giants–Dallas Cowboys 28–20 (7–0, 7–7, 7–7, 7–6)

Vasárnap kora este

Cincinnati Bengals–Tampa Bay Buccaneers 33–27 (14–3, 10–7, 3–10, 6–7)

Detroit Lions–New Orleans Saints 31–30 (7–0, 0–0, 14–14, 3–10, 7–6) – hosszabbítás után

Tennessee Titans–New York Jets 10–23 (3–7, 0–3, 0–10, 7–3)

Indianapolis Colts–Baltimore Ravens 23–41 (6–14, 7–17, 3–0, 7–10)

Pittsburgh Steelers–Atlanta Falcons 20–13 (3–7, 10–0, 0–3, 7–3)

Carolina Panthers–Chicago Bears 37–59 (7–14, 17–17, 7–14, 6–14)

Jacksonville Jaguars–Cleveland Browns 34–10 (14–0, 10–0, 10–3, 0–7)

Houston Texans–Buffalo Bills 31–36 (7–3, 13–21, 0–3, 10–9)

Csütörtökön játszották

Seattle Seahawks–New England Patriots 13–10 (0–0, 0–7, 3–3, 10–0)

Pénteken játszották

Los Angeles Rams–San Francisco 49ers 7–27 (0–3, 7–7, 0–7, 0–10)