Babos Bence: A ZTE-nél is csak a teljesítmény számít

Hozta a kötelezőt a Zalaegerszeg a Mol Magyar Kupában, 5–1-re legyőzte az NB III-as Dunaharasztit. A zalaiaknál a nyáron érkező Babos Bence duplázott, s mivel a bajnokságban is betalált egyszer, immár háromgólos új csapatában.

„Mindig nehéz alacsonyabb osztályú ellenféllel játszani, mert a játékosai rendkívül motiváltak, meg akarják mutatni magukat – mondta lapunknak a ZTE FC 22 éves támadója. – Most is így volt, de szerencsére sikerült megvalósítanunk azt, amit elterveztünk, mindenki száz százalékot nyújtott. Természetesen örülök a két gólomnak, ez mindig plusz önbizalmat ad. Voltak még további lehetőségeim, jó lett volna mesterhármast szerezni, sajnos nem jött össze. Azért így sem vagyok csalódott, a lényeg a továbbjutás. Remélem, ilyen formában folytatjuk a bajnokságban is.”

Babos Bence júliusban Fehérvárról érkezett Zalaegerszegre, de az előző idényt kölcsönben Diósgyőrben töltötte. Ott remekül ment neki a játék, felnőttpályafutása legeredményesebb évadát futotta, hat gólt szerzett és egy gólpasszt adott az élvonalban. A ZTE-ben eleinte csereként küldte pályára Filipe Celikkaya vezetőedző, ám a második fordulóban a Paks ellen két perc is elég volt neki első zalai góljához. Ezt követően a Vasas és a Ferencváros ellen is a padról szállt be, ám innentől bekerült a kezdőbe, így az ETO FC (0–3), a Kispest-Honvéd (0–1), a Puskás Akadémia (1–0) és a Dunaharaszti (5–1) ellen is az első perctől pályán volt.

„Az elején furcsa volt, mert új pozícióban kaptam szerepet, meg kellett szoknom. A legjobban valamelyik szélen érzem magam, Zalaegerszegen pedig kicsit beljebb játszom. Egyre jobban megy ezen a poszton is, tovább akarok fejlődni, és minden meccsen segíteni a Zetének. A bajnokság elején jobbára csereként kaptam lehetőséget, az utóbbi időszakban viszont bekerültem a kezdőcsapatba. Felvettem a ritmust, a csapat kezd összeállni, a sok új érkező egyre jobban beilleszkedik. Nagy volt a mozgás a játékoskeretben, számos légiós érkezett, időre van szükségünk, amíg elérjük a kívánt szintet, mindenesetre jó úton járunk. Amikor megérkeztem a nyár elején, több magyar volt az öltözőben, így simábban ment a beilleszkedés, de a külföldiekkel is megtalálom a közös hangot. Egyáltalán nem igaz, hogy Zalaegerszegen a légiósoknak könnyebb bekerülniük az együttesbe. Aki jó az edzéseken és a mérkőzéseken, az biztosan megkapja az esélyt Filipe Celikkayától. Csak a teljesítmény számít.”

Habár lehetett olyan hangokat hallani, hogy a magyar játékosok idegennek érzik magukat a sok külföldi között és a hangulat sem a legjobb Zalaegerszegen, Babos Bence szerint ez sem igaz.

„Egyre jobb a hangulat, mindenki tudja, csak akkor tud ő és a csapat fejlődni, ha száz százalékot nyújt. Hiszünk benne, hogy a kemény munkának meglesz az eredménye, és a különböző csapatépítő programok is erősítik a közösséget. Egyre inkább összeszokunk, kezdjük kiismerni egymás gondolatait a pályán, így pedig a játékunk is folyamatosan jobb lesz. Nem kérdés, vasárnap győzni akarunk az Újpest ellen a Szusza Ferenc Stadionban, s ha taktikailag fegyelmezettek leszünk, a helyzeteinket pedig jó százalékban használjuk ki, megszerezhetjük a három pontot.”