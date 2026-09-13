Bundesliga: menesztette Eugen Polanskit a Mönchengladbach

Szombaton a Freiburgban elszenvedett 5–0-s vereség után elvesztette a klubvezetőség bizalmát a 40 éves lengyel szakember, akit másnap délelőtt azonnali hatállyal fel is mentettek a munkavégzés alól. A ’Gladbach három forduló után három vereséggel sereghajtó a Bundesliga tizennyolc csapatos mezőnyében.
„A jó felkészülési időszak és néhány biztató jel ellenére a csapatnak nem sikerült elérnie a várt eredményeket a bajnokságban – indokolta a döntést Rouven Schröder sportigazgató. – Az utóbbi időszak teljesítménye arra a következtetésre juttatott minket, hogy azonnali változtatásra van szükség.”
Eugen Polanski játékosként tizennégy éven keresztül futballozott előbb a klub utánpótlásában, majd a felnőttcsapatban, tavaly szeptembere óta pedig vezetőedzőként felelt a szakmai munka irányításáért.
Ideiglenesen Jan-Moritz Lichte, a Mainz korábbi edzője veszi át a csapat irányítását.