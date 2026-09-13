Nemzeti Sportrádió

Bundesliga: menesztette Eugen Polanskit a Mönchengladbach

2026.09.13. 13:24
Eugen Polanski (Fotó: Getty Images)
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Eugen Polanski Bundesliga Borussia Mönchengladbach
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Borussia Mönchengladbach vasárnap menesztette Eugen Polanski vezetőedzőt a csapat gyenge teljesítménye miatt.

Szombaton a Freiburgban elszenvedett 5–0-s vereség után elvesztette a klubvezetőség bizalmát a 40 éves lengyel szakember, akit másnap délelőtt azonnali hatállyal fel is mentettek a munkavégzés alól. A ’Gladbach három forduló után három vereséggel sereghajtó a Bundesliga tizennyolc csapatos mezőnyében.

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„A jó felkészülési időszak és néhány biztató jel ellenére a csapatnak nem sikerült elérnie a várt eredményeket a bajnokságban – indokolta a döntést Rouven Schröder sportigazgató. – Az utóbbi időszak teljesítménye arra a következtetésre juttatott minket, hogy azonnali változtatásra van szükség.”

Eugen Polanski játékosként tizennégy éven keresztül futballozott előbb a klub utánpótlásában, majd a felnőttcsapatban, tavaly szeptembere óta pedig vezetőedzőként felelt a szakmai munka irányításáért.

Ideiglenesen Jan-Moritz Lichte, a Mainz korábbi edzője veszi át a csapat irányítását.

 

 

Eugen Polanski Bundesliga Borussia Mönchengladbach
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