Bundesliga: menesztette Eugen Polanskit a Mönchengladbach

„A jó felkészülési időszak és néhány biztató jel ellenére a csapatnak nem sikerült elérnie a várt eredményeket a bajnokságban – indokolta a döntést Rouven Schröder sportigazgató. – Az utóbbi időszak teljesítménye arra a következtetésre juttatott minket, hogy azonnali változtatásra van szükség.”

Eugen Polanski játékosként tizennégy éven keresztül futballozott előbb a klub utánpótlásában, majd a felnőttcsapatban, tavaly szeptembere óta pedig vezetőedzőként felelt a szakmai munka irányításáért.

Ideiglenesen Jan-Moritz Lichte, a Mainz korábbi edzője veszi át a csapat irányítását.