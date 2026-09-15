Bor Barna: A Grand Slam-eredmények alakíthatnak a vébékeretünkön

Öt helyezést ért el a magyar csapat a Papp László Budapest Sportarénában a hétvégi Grand Slamen. Andrási Márton és Vég Luca ötödik lett, Feczkó Csanád, Igaz Laura és Pongrácz Bence hetedik. A mieink ellőtték az összes puskaporukat pénteken, hiszen közép- és nehézsúlyban nem jött össze a bravúr, nem jutott magyar a délutáni programba. Az éremszerzés ezúttal elmaradt, de a szövetségi kapitány az erőviszonyokat és a válogatott összetételét tekintve nem csalódott emiatt.

„Pozitívan értékelem a hétvégén látottakat, hiszen azokhoz a hiányzókhoz, akikről előre tudtuk, hogy nem versenyezhetnek, még csatlakoztak a torna közben vagy közvetlenül előtte megbetegedők, így rengetegen kényszerűségből maradtak távol a küzdelmektől – mondta a Nemzeti Sportnak Bor Barna. – A csapat összeállítását reálisan nézve két pontszerző helyezés volt az elvárás, ehhez képest már rögtön a Grand Slam első napján öten is odaértek az ötödik vagy hetedik helyek valamelyikére. Rengeteg fiatalunk lépett szőnyegre, akiknek még nincs rutinjuk a nemzetközi felnőttmezőnyben, mégis odatették magukat. Pénteken a két hatvan kilósunk, Andrási Márton és Feczkó Csanád is visszatalált a saját útjára, Pongrácz Bence egy súlycsoporttal feljebb szintén szépen menetelt, és az 57 kilós lányok is fantasztikusak voltak.”

Bor Barna (Fotó: Dömötör Csaba)

A szerencse forgandó, és a genetika is beleszól abba, ki mikor hadra fogható. A miskolci Sáfrány Péter már többször szerepelt felnőttversenyen, de junior-világbajnoki címe óta az igazán nagy eredmény elmaradt. Ennek lehetséges okáról is beszélt Bor Barna: „Van bennem egy kis hiányérzet, hiszen például Sáfrány Péter nem az a kaliberű versenyző, aki a második körnél ne tudna tovább eljutni, de sérülésből sérülésbe esik, kell idő neki, hogy visszaküzdje magát a legmagasabb szintre. Önbizalomra is szüksége lenne, ami viszont akkor jön, ha sikerül meccseket nyerni, szóval nem egyszerű a helyzete.”

A budapesti world tour viadal volt az év legfontosabb versenye előtti utolsó nagy nemzetközi torna, a világbajnokságra október 4. és 10. között kerül sor Azerbajdzsánban. A mostani hiányzók közül Bakiban Özbas Szófi semmiképp, Gyertyás Róza biztosan, Pupp Réka minden bizonnyal ott lehet, a ceglédi 100 kilós Vég Zsombor esetében azonban vannak még kérdőjelek.

„Az orvosok azt mondják, Vég Zsombor felépülhet októberig, szőnyegre állhat a világbajnokságon, de nem lesz egyszerű dolga, hiszen két edzőtábor hiányozni fog a felkészüléséből. Az nem volt kérdés, hogy a két hatvan kilós srác elindul-e a vébén, viszont az 57 kilós lányok kellemes meglepetést szereztek, az ő helyzetükön változtathat a mostani jó szereplés. Vég Luca még csak juniorkorú versenyző, ehhez képest nagy dolgot vitt véghez. A hazai közönség és a családja támogatása is biztosan segítette a mostani ötödik hely elérésében, és persze a legfontosabb, hogy odatette magát, nem nézte ki az ellenfél, bátran küzdött” – magyarázta Bor Barna.

A nyár elején a Magyar Judoszövetségben tisztújítás volt, a korábbi elnök, Tóth László pozícióját az olimpiai bronzérmes cselgáncsozó, Tóth Krisztián vette át. A budapesti Grand Slam az első nemzetközi verseny volt hazánkban az ő érájában, és Bor szerint minden úgy zajlott, ahogy kell.

„Nem volt semmi különbség a szervezés minőségében, Budapest tud versenyt rendezni, ez nem kérdés. Van tapasztalat bőven, azok az emberek dolgoztak az eseményen, akik eddig is, megvan a kialakult rutin egy ilyen esemény lebonyolításához.”