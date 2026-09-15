Cselgáncs-vb: tizenkét fős a magyar csapat

„A Grand Slamen nem indulók közül Pupp Réka és Gyertyás Róza is együtt edz a többiekkel, a betegség miatt kieső Nerpel Gergely várhatóan jövő héten kapcsolódik be a közös munkába, Vég Zsombor azonban még a jövő heti, németországi táborozásból is kimarad, de az orvosok véleménye szerint az ujjsérülése a világbajnokságig rendbejön majd” – idézte a judoinfo.hu oldal Bor Barna szövetségi kapitányt, aki örömmel jegyezte meg, hogy az 57 kilogrammos Vég Luca a budapesti viadalon nyújtott teljesítményével, az értékes ötödik helyezésével tette lehetővé önmagának a világbajnoki indulást. A Ceglédi VSE húszéves, azaz még juniorkorú sportolója bekerült az első százba a világranglistán, ezzel nevezhetővé vált.

Így az Ungvári fivérek szereplése után néhány évvel ismét lesz testvérpár a magyar világbajnoki indulók között: Vég Zsombor és Vég Luca személyében.

Éppen csak lemaradt az vb-indulás lehetőségéről a Papp László Budapest Sportarénában hetedik Igaz Laura, az UTE korábbi ifjúsági Európa-bajnoka a 103. helyre lépett előre a világranglistán, de ez még nem teszi lehetővé a nevezését.

Így végül a 12 magyar induló között három világbajnoki újoncot lesz: Vég Luca mellett Gábor Áron és Kriza Anna is először vesz részt a sportág csúcseseményén. A férfiaknál a 81 és a +100 kilogrammban, a nőknél a 48, 70, 78 és +78 kilogrammban nem indul magyar cselgáncsozó, és nehézsúlyúak hiányában a vegyes csapatversenyben sem lép tatamira a magyar válogatott.

„Reményeink szerint nem jönnek közbe újabb sérülések, betegségek, a most még lábadozók pedig rendbejönnek a világbajnokság rajtjára” – mondta Bor Barna szövetségi kapitány, aki már a pozsonyi nemzetközi táborban felügyeli a magyarok felkészülését.

A MAGYAR VB-CSAPAT

Férfiak

60 kg: Feczkó Csanád (Nippon Sport JC), Andrási Márton (Mogyi-Bajai JC)

66 kg: Pongrácz Bence (VSD)

73 kg: Gábor Áron (MTK Budapest), Szabó Áron (Ippon Judo Tatabánya)

90 kg: Nerpel Gergely (TFSE), Sáfrány Péter (Miskolci VSC)

100 kg: Vég Zsombor (Ceglédi VSE)

Nők

52 kg: Gyertyás Róza (BHSE), Pupp Réka (Atomerőmű SE)

57 kg: Vég Luca (Ceglédi VSE)

63 kg: Kriza Anna (BHSE)