Nemzeti Sportrádió

Klasszis kenusokkal a soraiban utazik a magyar csapat a sárkányhajó-vb-re

2026.09.25. 15:13
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Fotó: Magyar Kajak-kenu Szövetség
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Csorba Zsófia sárkányhajó-vb Hajdu Jonatán Adolf Balázs Kiss Ágnes Fejes Dániel
Jövő szerdától rendezik a kínai Hangcsouban a sárkányhajó-világbajnokságot, a magyar csapatban több jelenlegi válogatott kenus, így például az egyesben friss világbajnok Fejes Dániel, illetve Adolf Balázs, Hajdu Jonatán, Kiss Ágnes és Csorba Zsófia neve is szerepel.

A hazai válogatón a csepeli Römi KKS harcolta ki az indulás jogát. A nemzetek közti vb-t kétévente rendezi meg a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség. Legutóbb, a 2024-es Fülöp-szigeteki eseményen is Reményi Péter csapata állhatott rajthoz, amely akkor tízes hajóban győzött kétezer méteren, második lett ötszáz méteren, és hatodik kétszáz méteren.

A mostani versenyen nyolcas és tízes hajóban is kétszáz, ötszáz és kétezer méteren osztanak érmeket. A magyar különítmény ezúttal is hemzseg a korábbi vagy jelenlegi válogatott kenusoktól, a névsor: Adolf Balázs, Korisánszky Dávid, Koczkás Dávid, Slihoczki Ádám, Fejes Dániel, Hajdu Jonatán, Csorba Zsófia, Kiss Ágnes, Matkovics Lili Sára, Sárkány Réka, Bernáth Eszter, Fürdős Enikő, Gáti Viktória, Besenyei Ádám, Macz Benedek, Kaposi Ábel, valamint Reményi Gitta dobos és Kirschner Zoltán kormányos.

„A megszokottaknak megfelelően Csepelen készültünk a világbajnokságra heti két alkalommal – fogalmazott a magyar szövetség honlapjának Reményi Péter.Úgy érzem, jól sikerült időszak van mögöttünk, felkészülten várjuk a versenyt. Külön pozitív számomra, hogy Kiss Ágnes többször is feljött Szegedről. Nem ismertem őt korábban annyira, nagyon pozitív benyomást tett rám, roppant szorgalmas és edzésről edzésre fejlődött. De kiemelhetném Fejes Dánielt, aki az esküvője és az egyébként is sűrű mindennapjai közepette néhányszor lejött, vagy akár Adolf Balázst. Bizakodva várom a versenyt.”

A sportágban mindenki által csak Römiként becézett szakember úgy véli, a mostani csapat is kétezer méteren érheti el a legjobb eredményt.

A csapat szombaton indul útnak és vasárnap érkezik meg a helyszínre. A sárkányhajó-világbajnoksággal egy időben a szokásos Hangcsou-szuperkupát is megrendezik, amelyen több magyar kajakos és kenus is vízre száll.

 

Csorba Zsófia sárkányhajó-vb Hajdu Jonatán Adolf Balázs Kiss Ágnes Fejes Dániel
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