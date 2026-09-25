„Rutinosabb, erősebb csapat az ukrán, de…” – 2–2-t tippel a magyar menedzser

A Magyarország–Ukrajna Nemzetek Ligája-találkozó igazán különleges meccs az ukrán ProStar menedzseriroda, és különösen magyarországi képviselője, Simon Balázs számára, aki Magyarországon született, de édesanyja munkája miatt Kijevbe költözött a család, hétéves korától ott nőtt fel, futballozott a Dinamo Kijev utánpótlásában is, a felesége ukrán.



„Magyarként természetes, hogy a magyar válogatottnak szurkolok, de érzelmileg Ukrajnához is kötődöm, hiszen huszonkét évet éltem ott, és ha az ukrán válogatott játszik, akkor az ügyfeleinknek sikereiért is szorítunk, márpedig tizenhat olyan futballista szerepel a jelenlegi keretben, akiket a ProStar képvisel – nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére a játékosügynök. – Ezért is kiemelten fontos az irodánk számára ez a találkozó, napok óta kalauzolom Budapesten a kollégákat és a meghívott vendégeinket, több skyboxot is kibéreltünk a találkozóra.”

Simon Balázs (jobbra) az Everton védőjével, Vitalij Mikolenkóval

Az ukránok márciusban a svédek ellen 3–1-es pótselejtezős vereséggel maradtak le a nyári vb-ről, amivel lezárult Szerhij Rebrov három évig tartó szövetségi kapitányi időszaka. Az új kapitány, az olasz Andrea Maldera eddig két meccsen ült a kispadon (legutóbb, júniusban a dánok ellen 2–1-re kikapott Ukrajna, május végén Lengyelország ellen viszont 2–0-ra nyert), viszont korábban még nem dolgozott szakvezetőként, így nehéz megjósolni milyen játékra lehet tőle számítani.



„Andrea Maldera korábban még Andrij Sevcsenko időszakában dolgozott a válogatott mellett a szövetségi kapitány segítőjeként. Én is kíváncsian várom, milyen játékot várhatunk tőle, de miután hat csatár is meghívott a keretbe, mindenképpen támadófutballt várnék, a kétcsatáros játékot sem tartom kizártnak. A helyzetet ugyanakkor nehezíti ukrán oldalról, hogy sérülés miatt a válogatottban egyelőre tolódik Mihajlo Mudrik visszatérése, de a támadósorból Artem Dovbik is hiányzik, a középpályán pedig érzékeny veszteség lehet, hogy a Brentford játékosára, Jegor Jarmoljukra sem számíthat a kapitány. Ugyanakkor bemutatkozhat új játékos, mint például az FK Harkiv tehetséges, 21 éves jobbhátvédje, Illja Krupszkij.”

Simon Balázs arról is beszélt, mire számít az ukrán válogatottól a Nemzetek Ligájában és mit vár a mai meccstől.

„Ott voltam az ukránok svédek elleni vb-pótselejetzőjén. Nagy volt a szomorúság, hiszen húsz éve nem szerepelt már az ukrán válogatott világbajnokságon. Ezzel együtt egy erős csapatról beszélhetünk, amely a Nemzetek Ligájában a csoportelsőséget célozhatja meg. Úgy gondolom, ha megnézzük, hogy a kerettagok milyen csapatokban játszanak, a nemzetközi rutinjukat, vagy kiemeljük a PSG-vel Bajnokok Ligája-győztes Illja Zabarnijt, az Everton 54-szeres válogatott játékosát, Vitalij Mikolenkót vagy éppen a Benficában meghatározó játékosnak számító Heorhij Szudakov és az Ajaxból Viktor Cihankovot, akkor azt mondhatjuk, hogy rutinosabb erősebb csapatról beszélhetünk a magyar válogatotthoz képest. Ugyanakkor a várhatóan telt házas Puskás Akadémia a magyar válogatott mellett szól és persze sok múlhat azon, mennyire engedik az ukránok lövőhelyzethez jutni Szoboszlai Dominikot, aki szabadrúgásból bármilyen távolságból veszélyt jelenthet, de legutóbb a Tottenham ellen bizonyította, minden helyzetből képes szenzációs lövésekre. Kimondottan jó meccsre és 2–2-es döntetlenre számítok” – fogalmazott a játékosügynök, aki több magyar fiatalt is képvisel, így például a Honvéd 18 éves U-válogatott játékosát, Somogyi Ádámot és öccsét, a szintén kispesti Somogyi Tamást.