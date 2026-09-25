„Rutinosabb, erősebb csapat az ukrán, de…” – 2–2-t tippel a magyar menedzser
A Magyarország–Ukrajna Nemzetek Ligája-találkozó igazán különleges meccs az ukrán ProStar menedzseriroda, és különösen magyarországi képviselője, Simon Balázs számára, aki Magyarországon született, de édesanyja munkája miatt Kijevbe költözött a család, hétéves korától ott nőtt fel, futballozott a Dinamo Kijev utánpótlásában is, a felesége ukrán.
„Magyarként természetes, hogy a magyar válogatottnak szurkolok, de érzelmileg Ukrajnához is kötődöm, hiszen huszonkét évet éltem ott, és ha az ukrán válogatott játszik, akkor az ügyfeleinknek sikereiért is szorítunk, márpedig tizenhat olyan futballista szerepel a jelenlegi keretben, akiket a ProStar képvisel – nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére a játékosügynök. – Ezért is kiemelten fontos az irodánk számára ez a találkozó, napok óta kalauzolom Budapesten a kollégákat és a meghívott vendégeinket, több skyboxot is kibéreltünk a találkozóra.”
Az ukránok márciusban a svédek ellen 3–1-es pótselejtezős vereséggel maradtak le a nyári vb-ről, amivel lezárult Szerhij Rebrov három évig tartó szövetségi kapitányi időszaka. Az új kapitány, az olasz Andrea Maldera eddig két meccsen ült a kispadon (legutóbb, júniusban a dánok ellen 2–1-re kikapott Ukrajna, május végén Lengyelország ellen viszont 2–0-ra nyert), viszont korábban még nem dolgozott szakvezetőként, így nehéz megjósolni milyen játékra lehet tőle számítani.
„Andrea Maldera korábban még Andrij Sevcsenko időszakában dolgozott a válogatott mellett a szövetségi kapitány segítőjeként. Én is kíváncsian várom, milyen játékot várhatunk tőle, de miután hat csatár is meghívott a keretbe, mindenképpen támadófutballt várnék, a kétcsatáros játékot sem tartom kizártnak. A helyzetet ugyanakkor nehezíti ukrán oldalról, hogy sérülés miatt a válogatottban egyelőre tolódik Mihajlo Mudrik visszatérése, de a támadósorból Artem Dovbik is hiányzik, a középpályán pedig érzékeny veszteség lehet, hogy a Brentford játékosára, Jegor Jarmoljukra sem számíthat a kapitány. Ugyanakkor bemutatkozhat új játékos, mint például az FK Harkiv tehetséges, 21 éves jobbhátvédje, Illja Krupszkij.”
Simon Balázs arról is beszélt, mire számít az ukrán válogatottól a Nemzetek Ligájában és mit vár a mai meccstől.
„Ott voltam az ukránok svédek elleni vb-pótselejetzőjén. Nagy volt a szomorúság, hiszen húsz éve nem szerepelt már az ukrán válogatott világbajnokságon. Ezzel együtt egy erős csapatról beszélhetünk, amely a Nemzetek Ligájában a csoportelsőséget célozhatja meg. Úgy gondolom, ha megnézzük, hogy a kerettagok milyen csapatokban játszanak, a nemzetközi rutinjukat, vagy kiemeljük a PSG-vel Bajnokok Ligája-győztes Illja Zabarnijt, az Everton 54-szeres válogatott játékosát, Vitalij Mikolenkót vagy éppen a Benficában meghatározó játékosnak számító Heorhij Szudakov és az Ajaxból Viktor Cihankovot, akkor azt mondhatjuk, hogy rutinosabb erősebb csapatról beszélhetünk a magyar válogatotthoz képest. Ugyanakkor a várhatóan telt házas Puskás Akadémia a magyar válogatott mellett szól és persze sok múlhat azon, mennyire engedik az ukránok lövőhelyzethez jutni Szoboszlai Dominikot, aki szabadrúgásból bármilyen távolságból veszélyt jelenthet, de legutóbb a Tottenham ellen bizonyította, minden helyzetből képes szenzációs lövésekre. Kimondottan jó meccsre és 2–2-es döntetlenre számítok” – fogalmazott a játékosügynök, aki több magyar fiatalt is képvisel, így például a Honvéd 18 éves U-válogatott játékosát, Somogyi Ádámot és öccsét, a szintén kispesti Somogyi Tamást.
NEMZETEK LIGÁJA, B-LIGA
Szeptember 25.
20.45: Magyarország–Ukrajna – élőben az NSO-n!
Szeptember 28.
20.45: Észak-Írország–Magyarország – élőben az NSO-n!
Október 2.
20.45: Magyarország–Grúzia
Október 5.
20.45: Ukrajna–Magyarország
November 14.
18.00: Grúzia–Magyarország
November 17.
20.45: Magyarország–Észak-Írország
AZ UKRÁN VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Anatolij Trubin (Benfica – Portugália), Dmitro Riznik (Sahtar Doneck), Heorhij Jermakov (Harkiv)
Védők: Illja Zabarnij (Paris Saint-Germain – Franciaország), Mikola Matvijenko, Valerij Bondar (mindkettő Sahtar Doneck), Eduard Sarapij, Bohdan Mihajlicsenko (mindkettő Polisszja Zsitomir), Vitalij Mikolenko (Everton – Anglia), Tarasz Mihavko (Dinamo Kijev), Illja Krupszkij (Harkiv), Olekszandr Drambajev (LNZ Cserkaszi)
Középpályások: Oleh Ocseretyko, Jehor Nazarina (mindkettő Sahtar Doneck), Volodimir Brazsko, Mikola Saparenko, Andrij Jarmolenko, Olekszandr Pihaljonok (mindannyian Dinamo Kijev), Olekszandr Nazarenko (Polisszja Zsitomir), Ivan Varfolomejev (Lincoln – Anglia), Heorhij Szudakov (Benfica – Portugália), Makszim Hlany (Górnik Zabrze – Lengyelország), Olekszandr Zubkov (AEK Athén – Görögország), Viktor Cihankov (Ajax – Hollandia)
Támadók: Danilo Szikan (Anderlecht – Belgium), Vladiszlav Veleteny (Polisszja Zsitomir), Matvij Ponomarenko (Dinamo Kijev), Vladiszlav Vanat (Girona – Spanyolország), Roman Jaremcsuk (Olympiakosz – Görögország), Ihor Krasznopir (Polisszja Zsitomir)
Szövetségi kapitány: Andrea Maldera (olasz)
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Tóth Milán (Vasas FC), Szalai József (Paksi FC)
Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)