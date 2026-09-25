Férfi kézilabda Ek: mind a kétszer otthon játszik a PLER az Islington ellen

A pestszentlőrinci klub honlapjának pénteki híradása szerint a párharc első meccsére október 24-én, szombaton 16 órától, a visszavágójára másnap, vasárnap 14 órától kerül sor a BUD Arénában.

A harmadik számú európai kupasorozatban – amelyben a Tatabánya ezüstérmes lett az előző idényben – a PLER-nek nem kellett pályára lépnie az első fordulóban.