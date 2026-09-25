Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda Ek: mind a kétszer otthon játszik a PLER az Islington ellen

2026.09.25. 16:19
null
Címkék
Islington PLER férfi kézilabda Európa-kupa
A PLER-Budapest mindkét mérkőzést hazai pályán játssza az angol Islington HC ellen a férfi kézilabda Európa-kupa második fordulójában.

A pestszentlőrinci klub honlapjának pénteki híradása szerint a párharc első meccsére október 24-én, szombaton 16 órától, a visszavágójára másnap, vasárnap 14 órától kerül sor a BUD Arénában.

A harmadik számú európai kupasorozatban – amelyben a Tatabánya ezüstérmes lett az előző idényben – a PLER-nek nem kellett pályára lépnie az első fordulóban.

 

Islington PLER férfi kézilabda Európa-kupa
Legfrissebb hírek

Brit ellenfelet kapott a PLER a férfi kézilabda Európa-kupában

Kézilabda
2026.09.22. 13:17

Férfi kézilabda Ek: a PLER a második fordulóban csatlakozik a mezőnyhöz

Kézilabda
2026.07.07. 15:13

Férfi kézilabda: az FTC visszalépett a nemzetközi kupától – a PLER indul

Kézilabda
2026.06.18. 10:29

Biztató első idény az új érában Tatabányán

Kézilabda
2026.06.02. 06:56

A visszavágón is kikapott a Tatabánya, északmacedón ellenfele nyerte meg a férfi kézi Európa-kupát

Kézilabda
2026.05.31. 21:44

Éles Benedek: Mindent megteszünk, csúszni-mászni fogunk a trófeáért

Kézilabda
2026.05.31. 09:19

Súlyos az Európa-kupa döntőjében kidőlő tatabányai játékos sérülése

Kézilabda
2026.05.27. 16:10

A Tatabánya nagy csatában kikapott az Európa-kupa döntőjének első meccsén

Kézilabda
2026.05.24. 18:48