Sinner Pekingben sem indul, tovább húzódik a sérülése

Az olasz játékos elhúzódó térdsérülése miatt a júliusi wimbledoni győzelme óta nem versenyzett.

„Az idén nem tudok pályára lépni Pekingben. A térdem állapota még nem olyan, amilyennek szeretném” – mondta az X-en közzétett videóban a világelső teniszező, aki tavaly megnyerte a kínai főváros viadalát.

Újabb visszalépése növeli a friss US Open-győztes Alexander Zverev esélyeit arra, hogy még a szezon vége előtt az ATP-világranglista élére álljon, pályafutása során először. A német játékos jelenleg második, 1810 pont hátránnyal.