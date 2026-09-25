Sinner Pekingben sem indul, tovább húzódik a sérülése

A férfi teniszezők világranglistáját vezető Jannik Sinner visszalépett a jövő héten kezdődő pekingi tornától.
Az olasz játékos elhúzódó térdsérülése miatt a júliusi wimbledoni győzelme óta nem versenyzett.
„Az idén nem tudok pályára lépni Pekingben. A térdem állapota még nem olyan, amilyennek szeretném” – mondta az X-en közzétett videóban a világelső teniszező, aki tavaly megnyerte a kínai főváros viadalát.
Újabb visszalépése növeli a friss US Open-győztes Alexander Zverev esélyeit arra, hogy még a szezon vége előtt az ATP-világranglista élére álljon, pályafutása során először. A német játékos jelenleg második, 1810 pont hátránnyal.
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