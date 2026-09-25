Tenisz: Mokán István Damján döntőbe jutott az U16-os Eb-n

A döntő szettben dupla brékhátrányból fordítva jutott a fináléba Mokán István Damján az olaszországi U16-os Európa-bajnokságon – számolt be a Magyar Tenisz Szövetség.

A pármai egyéni kontinensviadal elődöntőjében a magyar fiú azzal a német Miko Koeppennel mérkőzött, aki augusztusban a budapesti J100-as World Tennis-versenyen egyéniben és párosban is megnyerte a tornát.

Az első szettben Mokán tudott brékelni, a másodikban viszont Koeppen lépett el előbb, majd 5:4-nél adogatóként 0–30-ról fordítva be is húzta a játszmát. A rendkívül fizikális mérkőzés döntő felvonásában a német játékos már 3:0-ra is vezetett, ám Damján hatalmasat küzdve, és egyre több nyerőt ütve, zsinórban hat gémet nyert, így

3 óra 8 perc után 7:5, 4:6, 6:3-as győzelemmel jutott be a döntőbe.

Az U16-os Európa-bajnokságok 1976 óta íródó történetében

magyar fiú játékos még soha korábban nem játszott döntőt egyesben,

ez a bravúr most Mokán István Damjánnak sikerült először.

A bajnoki címért szombaton az első kiemelt holland Stan Put következik.

(Kiemelt kép forrása: MTSZ/Tennis Europe)