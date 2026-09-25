Nemzeti Sportrádió

Tenisz: Mokán István Damján döntőbe jutott az U16-os Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.09.25. 15:46
null
Címkék
Tenisz Mokán István Damján U16-os Eb utánpótlás utánpótlássport
Háromszettes, nagy csatában győzte le német ellenfelét Mokán István Damján az elődöntőben, és bejutott a szombati fináléba az U16-os teniszezők Parmában zajló Európa-bajnokságán.

A döntő szettben dupla brékhátrányból fordítva jutott a fináléba Mokán István Damján az olaszországi U16-os Európa-bajnokságon – számolt be a Magyar Tenisz Szövetség.

A pármai egyéni kontinensviadal elődöntőjében a magyar fiú azzal a német Miko Koeppennel mérkőzött, aki augusztusban a budapesti J100-as World Tennis-versenyen egyéniben és párosban is megnyerte a tornát.

Az első szettben Mokán tudott brékelni, a másodikban viszont Koeppen lépett el előbb, majd 5:4-nél adogatóként 0–30-ról fordítva be is húzta a játszmát. A rendkívül fizikális mérkőzés döntő felvonásában a német játékos már 3:0-ra is vezetett, ám Damján hatalmasat küzdve, és egyre több nyerőt ütve, zsinórban hat gémet nyert, így

3 óra 8 perc után 7:5, 4:6, 6:3-as győzelemmel jutott be a döntőbe.

Az U16-os Európa-bajnokságok 1976 óta íródó történetében

magyar fiú játékos még soha korábban nem játszott döntőt egyesben,

ez a bravúr most Mokán István Damjánnak sikerült először.

A bajnoki címért szombaton az első kiemelt holland Stan Put következik.

(Kiemelt kép forrása: MTSZ/Tennis Europe)

Tenisz Mokán István Damján U16-os Eb utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Röplabda: a férfiak és a nők is veszítettek

Utánpótlássport
2 órája

Kerékpársportok: hetvenkettedik hely, kiesés

Utánpótlássport
5 órája

U21-es válogatott: még a tökéletes teljesítmény is kevés lehet

Utánpótlássport
7 órája

Tekvondó: túl a nyári erős felkészülési időszakon

Utánpótlássport
19 órája

Labdarúgás: legyőzte Romániát az U19-es válogatott a Vilotics-tornán

Utánpótlássport
20 órája

Evezés: Demkó Janka sporttörténelmi tette

Utánpótlássport
21 órája

Tenisz: Mokán István Damján elődöntős az U16-os Eb-n

Utánpótlássport
23 órája

Vívás: Törökországban kezdődik a juniorok nemzetközi idénye

Utánpótlássport
2026.09.23. 20:53