Jürgen Klopp: Szerettem volna nyerni, de az egy ponttal is meg tudok békélni

„Hosszú a lista azokról, mik sikerültek jól. Többnyire jó érzés volt megint edzősködni. Remekül kezdtük a mérkőzést, utána viszont tíz percig gondjaink voltak. Sok játékos teljesítményével nagyon elégedett voltam, és általánosságban is tetszett az a szenvedély, amivel pályára léptünk. Viszont biztosan tudunk jobban játszani. Érezhető volt, hogy mindkét csapat számára igazán kimerítő volt a mérkőzés. Nagyon szerettem volna nyerni, de az egy ponttal is meg tudunk békélni” – idézi a Sky Sports Jürgen Klopp mérkőzést követő interjúját.

A német válogatott szövetségi kapitánya kitért Virgil van Dijk visszavont góljára is: „Remek sarokrúgás volt, de ez szabálytalanság. Gondoltam, hogy visszanézik majd.”

Klopp ezt követően Kai Havertz és Jamal Musiala sérüléséről is szót ejtett. „Sajnos mindkettőjük combizomsérülést szenvedett, mindkettejükre MR-vizsgálat vár. Remélem, még ma este megkapjuk a diagnózist. Valószínűleg nem játszanak a következő mérkőzésen, de aztán viszonylag gyorsan újra bevethetőek lesznek. Musiala mellett álltam bemelegítés közben. Nem jó hír, de olyan szempontból pozitív, hogy ez egy normális futballsérülés volt.”

„A szabály is úgy szól, hogy tovább kell játszani. Mi remekül kihasználtuk a helyzetet, a hollandok viszont abban a pillanatban nem folytatták a játékot. A meccsen remekül játszó Felix Nmecha be is lőtte a gólt” – emlékezett vissza a németek vezető góljára Klopp.

„Intenzív mérkőzés volt, amelyen nem minden volt tökéletes. Különösen a meccs elején jól sikerült a nyomásgyakorlás, ebből voltak labdaszerzéseink és egy-két jó helyzetünk is. A vezető gól után volt esélyünk a második találatra, de nem tudtuk kihasználni. A második félidőre aztán feljavultak a hollandok: nekik voltak lehetőségeik, mi pedig a védekezéssel voltunk elfoglalva. Volt még egy-két kontránk, amit nem játszottunk le teljesen tisztán. Összességében megérdemelten játszottunk döntetlent” – nyilatkozta Joshua Kimmich.

A németek csapatkapitánya Kloppról is beszélt: „Az elmúlt három napban a hangsúly a védekezésen volt, a letámadáson és azon, hogyan akarjuk nyomás alá helyezni az ellenfelet. Ennek voltak nyomai az első félidőben. A második játékrészben kicsit mélyebben álltunk fel, de az volt a lényeg, hogy megtaláljuk az alapfelállást, ahogyan a labda nélkül szeretnénk játszani. Ez képezi majd a játékunk alapját és így tudunk majd a labdás fázisokban is fejlődni.”

„Az első félidőben idegesek voltunk, a másodikban már úgy játszottunk, ahogy azt terveztük. Látszott az intenzitás és az ambíció a játékosokon. Persze ez csak a kezdet, de a második félidőben sok mindennel elégedett voltam. A végén többet érdemeltünk volna, voltak helyzeteink és nyomást tudtunk gyakorolni a németekre. Sajnos néhány párharcot elvesztettünk, ám a második félidőben föléjük nőttünk” – mondta Xavi, a hollandok szövetségi kapitánya.

NEMZETEK LIGÁJA

A-LIGA, 2. CSOPORT

1. FORDULÓ

HOLLANDIA–NÉMETORSZÁG 1–1 (0–1)

Amszterdam, Johan Cruijff Arena. Vezette: A. Hernández (spanyol)

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, Q. Timber (Veerman, 57.), Reijnders (Til, 83.) – Summerville (R. van Bommel, 83.), Brobbey (Meerdink, 35.), Gakpo. Szövetségi kapitány: Xavi Hernández

NÉMETORSZÁG: Ter Stegen – Treu, N. Schlotterbeck, Tah, N. Brown – Kimmich, Amiri (Engelhardt, 80.), F. Nmecha (Stach, 64.) – Adeyemi (Gnabry, 80.), Havertz (Ebnoutalib, 30.), Schade (Führich, 64.). Szövetségi kapitány: Jürgen Klopp

Gólszerző: Gakpo (90+2.), ill. F. Nmecha (32.)