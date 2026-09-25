Az NFL szerint nincs ok az aggodalomra a Maracana Stadion gyepszőnyege miatt

Vasárnap magyar idő szerint 22.25-kor először lesz alapszakasz-mérkőzés Rio de Janeiróban (az előző két évben Sao Paulóban voltak a brazíliai NFL-meccsek), a Dallas Cowboys és a Baltimore Ravens a Maracana Stadionban csap össze egymással. A közelgő találkozó előtt fokozódik az aggodalom a pálya minősége miatt.

A stadionon két brazil labdarúgócsapat, a Flamengo és a Fluminense osztozik, hetente több mérkőzést is játszanak. Rio de Janeirót az elmúlt hetekben több intenzív eső is eláztatta, és mivel a puha, vizes talajra durvább stoplival felszerelt cipő szükséges, még inkább tönkreteszik vele a füvet. A Flamengo játékosai a napokban élesen kritizálták a játékteret, Agustín Rossi kapus szerint annyira hepehupás, hogy a labda nem gurul rajta egyenesen, Giorgian De Arrascaeta középpályás pedig azt emelte ki, hogy nehéz labdát lekezelni és cselezni, főleg a kapuk előterében.

Az NFL-ben nyilván nem a labda gurulásával van baj, a problémát inkább az okozza, hogy sokkal több a hirtelen irányváltás, és sokszor a labdarúgókhoz képest kétszer akkora tömegű amerikaifutball-játékosok hajtják végre ezeket egymást blokkolva, birkózva vagy a labdás játékost kergetve.

Vasárnap a Flamengo a Bragantinót fogadta a brazil bajnokságban, a játékosok a talajra panaszkodtak (Fotó: Getty Images)

A problémáról NFL-körökben elsősorban szakértők és újságírók beszélnek, a liga és a két csapat képviselői szerint nem annyira rossz a helyzet. Nick Pappas, az NFL „pályafelelőse” a kollégáival be is járta a pályát, és nem tapasztalt aggasztó jelenséget. Dallasban többféle stoplissal is készülnek, míg Jesse Minter, a Baltimore vezetőedzője azt mondta, a liga fel sem vetette a helyszín módosításának lehetőségét. Lamar Jackson, a Ravens irányítója az aggodalmakat hallva azt mondta, az NFL-ben is sokszor játszanak rossz körülmények között, rossz talajon, akár bokáig érő hóban is.

Az NFL-játékosok éppen a nyári labdarúgó-vb kapcsán fejezték ki kívánságukat, hogy a műfűvel ellátott stadionokban, amelyekben a FIFA szabályai miatt a nyári labdarúgó-mérkőzésekre élő fűre cserélték a játékteret, ne cseréljék vissza, mert az emberi szervezet a természetes füvet jobban tolerálja, a műfű pedig sérülésveszélyes. „Az NFL-csapatok tulajdonosai a FIFA kérésére megteszik azt, amire a saját játékosaik érdekében nem hajlandóak. A játékosok 92%-a természetes füvön akar játszani, és ők azok, akik a tulajdonosok kapzsiságáért az egészségükkel fizetnek” – állt a játékosok szakszervezetének júliusi közleményében.

A Maracanában természetes füvön csap össze a Cowboys és a Ravens, remélhetőleg nem a pálya rossz minmősége miatt marad emlékezetes az összecsapás.

NFL, ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Péntek

Green Bay Packers–Atlanta Falcons 14–35

Vasárnap

19.00: Buffalo Bills–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

19.00: Cleveland Browns–Carolina Panthers

19.00: Detroit Lions–New York Jets

19.00: Indianapolis Colts–Houston Texans

19.00: Jacksonville Jaguars–New England Patriots

19.00: Miami Dolphins–Kansas City Chiefs

19.00: New York Giants–Tennessee Titans

19.00: Pittsburgh Steelers–Cincinnati Bengals

19.00: Washington Commanders–Seattle Seahawks

22.05: San Francisco 49ers–Arizona Cardinals

22.25: Tampa Bay Buccaneers–Minnesota Vikings

22.25: Dallas Cowboys–Baltimore Ravens, Rio de Janeiro (Tv: Arena4)

22.25: New Orleans Saints–Las Vegas Raiders

Hétfő

2.20: Denver Broncos–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Chicago Bears–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)