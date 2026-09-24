A mi 11-ünk – nálunk ők pótolnák Sallai Rolandot és Varga Barnabást

TÓTH BALÁZS

Pécsi Árminban nagy lehetőség van, Gundel-Takács Bence meghívása is indokolt, de a négymeccses NL-sorozatban Tóth Balázs rutinja és képességei miatt nem kérdés a szerepeltetése, a múlt hétvégén is végigvédte a Blackburn Rovers bajnokiját, ötször hárított.

BOLLA BENDEGÚZ

Az idény egyik legtöbbet foglalkoztatott magyar légiósa. A Rapidban lejátszott 13 meccsén már két gólja (egyet a hétvégén lőtt a Tirolnak) és öt gólpassza van, a formája biztató. A Redzic Damir, Bolla Bendegúz jobb oldal kifejezetten dinamikusnak tűnik.

WILLI ORBÁN

Megkérdőjelezhetetlen a helye a kezdő tizenegyben, megkockáztatjuk, Szoboszlai Dominik után ő a válogatott második legfontosabb játékosa, ráadásul folyamatosan játszik az RB Leipzigben.

CSINGER MÁRK

Az ETO bajnokcsapatának egyik legstabilabb védőjeként kiemelkedett az NB I-ből a párharc ­erősségével. Labdabiztos, viszont a védekező fejpárbajokban kevésbé hatékony, s ez a legfőbb aggály vele kapcsolatban. Csütörtöki lapszámunkban megjelent elemzésünk alapján ő lehet Willi Orbán párja a védelemben.

KERKEZ MILOS

Angliában sok kritika éri, főként a védekezését látják problémásnak, még sincs bennünk kérdés, hogy a Liverpool játékosának ott a helye a balhátvéd pozíciójában. Nagy Zsolttal korábban váltogatták is egymást, de együtt is szerepeltek, játékkapcsolatuk segítheti a bal oldali támadásépítéseket.

VITÁLIS MILÁN

Új klubjában, az AEK Athénban az első pillanattól rendkívül motiváltan futballozik. Az első adandó alkalommal kilencven percet játszott a Bajnokok Ligájában. A hétvégén a szünetben lecserélték, de kezdett.

SCHÄFER ANDRÁS

Nemrégiben játszotta le a századik Bundesliga-meccsét, de egyelőre az idényben több örömforrása nem volt az Union Berlinnél, múlt pénteken 7–0-s vereségbe szaladt bele a csapat a Bayern München ellen. Védekező statisztikái a változó játékidő ellenére kiválóak, kulcsember a válogatottban.

REDZIC DAMIR

Nagy reménysége a magyar futballnak a salzburgi légiós, igaz, a rendszeres játéklehetőség ellenére csak egy gólpassz szerepel a neve mellett (tegyük hozzá, az elmúlt hónapban sérült is volt). Marco Rossi tudja, mire képes, úgyhogy a kezdőben találhatja magát.

SZOBOSZLAI DOMINIK

Különösebb indoklás nélkül is világos, miért kezdő a csatár mögött a magyar válogatottban. Az A-ligába jutás kulcsfigurája lehet, és az ősszel is sokat tehet azért, hogy egyre feljebb kapaszkodjon Magyarország örök góllövőlistáján. Néggyel már a legjobb húsz közé kerülne.

LUKÁCS DÁNIEL

Nem kezdte kirobbanó formában az idényt, de a két sérült támadó miatt helye van a tizenegyben, tavaly nemcsak hamis kilencesként, de a szélen is lendített a válogatott játékán. Tóth Milán szerepeltetése korai lenne, Jurek Gábor pedig jobbszélső. Nagy Zsolt is alternatíva, hiszen Kerkez Milossal összeszokott páros a bal oldalon, de az idén nincs olyan formában, mint korábban volt.

BÁRÁNY DONÁT

A poszton van kérdőjel, ugyanis Bárány Donát szeptember elejéig csak visszafogott munkát végezhetett a térdsérülése miatt, de már két meccsen összegyűjtött 44 játékpercet Hágában, gólt is szerzett. Játékstílusa hasonlít Varga Barnabáséhoz, Szalai József kezdőként való szerepeltetése talán még korai.