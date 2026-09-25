Nemzeti Sportrádió

Röplabda: a férfiak és a nők is veszítettek

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.09.25. 14:23
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röplabda U20-as Eb utánpótlás utánpótlássport
A két U20-as válogatott a csütörtöki győzelem után pénteken megint szomorkodhatott az Európa bajnoki selejtezőn.

A magyar női U20-as röplabda-válogatott a szlovéniai Mariborban egy vereséget és egy győzelmet követően a harmadik fordulóban Horvátország ellen játszott, és 3:1-re kikapott.

Csehország az ausztriai Steinbrunnban, hasonló tornán 3:0-ra bizonyult jobbnak a magyar férfiaknál, így ez a csapat is a második vereségét szenvedte. el.

A magyar együttesek a továbbiakban az 5-8. helyért lépnek pályára.

(Kiemelt képünk forrása: Hunvolley)

röplabda U20-as Eb utánpótlás utánpótlássport
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