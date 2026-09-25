Röplabda: a férfiak és a nők is veszítettek

A magyar női U20-as röplabda-válogatott a szlovéniai Mariborban egy vereséget és egy győzelmet követően a harmadik fordulóban Horvátország ellen játszott, és 3:1-re kikapott.

Csehország az ausztriai Steinbrunnban, hasonló tornán 3:0-ra bizonyult jobbnak a magyar férfiaknál, így ez a csapat is a második vereségét szenvedte. el.

A magyar együttesek a továbbiakban az 5-8. helyért lépnek pályára.

(Kiemelt képünk forrása: Hunvolley)