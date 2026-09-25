Röplabda: a férfiak és a nők is veszítettek
A két U20-as válogatott a csütörtöki győzelem után pénteken megint szomorkodhatott az Európa bajnoki selejtezőn.
A magyar női U20-as röplabda-válogatott a szlovéniai Mariborban egy vereséget és egy győzelmet követően a harmadik fordulóban Horvátország ellen játszott, és 3:1-re kikapott.
Csehország az ausztriai Steinbrunnban, hasonló tornán 3:0-ra bizonyult jobbnak a magyar férfiaknál, így ez a csapat is a második vereségét szenvedte. el.
A magyar együttesek a továbbiakban az 5-8. helyért lépnek pályára.
(Kiemelt képünk forrása: Hunvolley)
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