Nemzeti Sportrádió

Eltört a lába a Honvéd tehetségének, heteket kell kihagynia

CSERHÁTI ANDRÁSCSERHÁTI ANDRÁS
2026.09.24. 14:20
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Somogyi Ádám nagyjából másfél hónapra kidőlt (Fotó: Török Attila)
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sérülés Kispest-Honvéd FC U21-es magyar labdarúgó-válogatott Somogyi Ádám
Szárkapocscsonttörést szenvedett az U21-es válogatott edzésén Somogyi Ádám, a futballista édesapja lapunknak elmondta, hogy műtétre nincsen szükség, és reményei szerint a fia hat hét múlva már a pályán lehet.

Rossz hír Telkiből: megsérült Somogyi Ádám, az U21-es válogatott újonca, eltört a szárkapocscsontjának a felső része.

„Sajnos a hír igaz, Ádám rúgást kapott a vádlijára hétfőn, ekkor történt meg a baj – mondta lapunknak Somogyi Gábor, a Kispest-Honvéd 19 éves középpályásának az édesapja. – Nagyon ritka sérülés, de az mindenképpen pozitívum, hogy nem mozdult el a csont, így nincs szükség műtétre vagy gipszre, csak két-három hétig kell rögzítőkötésben járnia. MR-vizsgálat mutatta ki, hogy eltört a lába. Már elkezdte a rehabilitációt, ha minden jól megy, hat hét múlva újra a pályán lehet, reálisan nézve négy-öt bajnokit kell kihagynia. Sajnálom, hogy csúszik a bemutatkozása az U21-es válogatottban, bízom benne, hamarosan ott is bizonyíthatja a tudását.”

Somogyi Gábor elmondta, hogy Ádám öt esztendeje nem bajlódott semmilyen sérüléssel, de ez nem is a véletlen műve, hiszen nagyon odafigyel a regenerációra.

„Ha már kiesett a sorból, akkor inkább a csontja törjön el, mint hogy izomsérülést szenvedjen vagy elszakadjon valamelyik szalagja. A középpályán ütközik, sokat fut, de szerencsére az izomzata nagyon jó, bírja a terhelést. Erős, magas, 189 centiméter, nyolcvanhat kilogramm, és még csak 19 éves. Lelket kellett önteni belé, hiszen nyilván elkeseredett, de sok erőt ad neki, hogy a társai és a Honvéd is várja vissza. Hatos pozícióban nagyon jó, a feje, a mentális ereje kiemelkedő.”

Megkértük Somogyi Gábort, hogy mondja el, miként látja a két fia, Ádám és Tamás – aki úgyszintén a Kispest-Honvédban szerepel – eddigi NB I-es szereplését.

„Mindketten idén mutatkoztak be az élvonalban, ráadásul stabilan játszanak: Ádám meghatározó a középpályássorban, meglátjuk, hogyan orvosolja a szakmai stáb a hiányát. Az ETO ellen az első félidőben válogatott szinten futballozott, kiemelkedően teljesített, míg az MTK elleni gólja gyönyörű volt, úgy érzem, jó úton jár. Tamás még mindig csak tizenhét éves, ő is meccsről meccsre fejlődik, felvette a ritmust. Nem csak fellángolásai vannak, mint például a Paks ellen lőtt parádés gólja, hanem a játékban is sokat mutat. Várom, hogy Ádám felépüljön, s újra együtt szerepeljenek a Kispestben!”

sérülés Kispest-Honvéd FC U21-es magyar labdarúgó-válogatott Somogyi Ádám
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