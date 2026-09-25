Nemzeti Sportrádió

Mocsári Bence néhány másodpercre volt a vb-dobogótól

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• Pontevedra
2026.09.25. 13:52
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Mocsári Bence
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Három nagyon komoly ellenfele volt Mocsári Bencének a paratriatlonosok világbajnokságának PTS5-ös kategóriájában. A magyar versenyzőnek így is csupán hat másodperc hiányzott az éremhez Pontevedrában.

Péntek délelőtt és kora délután a paratriatlonosoké volt a főszerep Pontevedrában. Több mint két órán át rajtoltak a különböző sérültségi kategóriába tartozó sportolók, akiknek a teljesítménye talán még az épeknél is elképesztőbb. A látássérült és végtaghiányos embereket figyelve tényleg az a benyomásunk, hogy semmi sem lehetetlen.

Mocsári Bence könyökízületi rendellenességgel született, de ez sem akadályozza őt meg abban, hogy triatlonozzon, ráadásul nem is akárhogyan! A PTS5 kategóriának jelenleg ő az Európa-bajnoka, miután júniusban Tarragonában másodszor is felállhatott a dobogó felső fokára. A világbajnoki mezőnyben is az egyik legnagyobb éremesélyesnek számított.

A magyar versenyző a harmadik helyen jött ki a vízből az úszást követően, a portugál Filipe Marques meglógott a kerékpáros részen. Bence a technikás, emelkedővel is nehezített pályán feljött a második helyre, sokáig ebben a pozícióban haladt, de két rutinos riválisa, Chris Hammer és Martin Schulz utolérte őt.

 

 



A futásra negyedikként ment ki, de hátránya alig hat másodperc volt egyaránt paralimpiai bajnok amerikai és német riválisával szemben. Óriásit kellett mennie, hogy ne szakadjon le róluk. A végén már nem tudta őket utolérni, sőt még Marquest is lefutották, így a portugál lett a bronzérmes.

„Nagyon fordulatos volt ez a verseny, mindent beleadtam, ez a negyedik hely nagyon szép, de más helyezésért jöttem – mondta a célba érkezést követően a vb-4. Mocsári Bence. – Szerettem volna egy dobogós hellyel érmes lenni, de ennél több nem volt bennem. Néhány technikai problémával küzdöttem és be is görcsöltem, de nem ezen múlt.”

A 26 éves magyar így látta belülről a versenyt:

„Az úszáson jól helyezkedtem, harmadiknak jöttem ki. A bringán nagyon keményen nyomtam, a kanyarokat ezúttal is szépen vettem, az az erősségem. A lejtőn viszont nincs meg az a súlyom, amivel egy hosszú, egyenes lejtőt igazán nagy sebességgel meg lehessen csinálni a nehezebb ellenfelekkel szemben. A futáson nagyon közel volt a második-harmadik hely, beleadtam mindent, pár másodpercen múlt.”

Hat másodpercen múlt egy még szebb eredmény, de az erős riválisok közül a tokiói paralimpiai bronzérmes, most ötödikként záró kanadai Stefan Danielt azért sikerült maga mögé utasítania. A 4. hely nem forgott veszélyben, a Mocsári mögött célba érkező ausztrál Jack Howell 32 másodpercre volt tőle.

TRIATLON, VILÁGBAJNOKI NAGYDÖNTŐ, PONTEVEDRA
Paratriatlon. PTS5-ös kategória. Világbajnok: Chris Hammer (Egyesült Államok) 1:00:06 óra, 2. Martin Schulz (Németország) 1:00:22, 3. Filipe Marques (Portugália) 1:00:26, 4. Mocsári Bence 1:00:32

 

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