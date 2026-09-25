Nemzeti Sportrádió

Folytatódik a Mercedes pole pozíció nélküli sorozata? – Azeri Nagydíj, időmérő

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.09.25. 13:34
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Fotó: AFP
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F1 Azeri Nagydíj Formula–1 időmérő
Noha George Russell volt a leggyorsabb a Formula–1-es Azeri Nagydíj két csütörtöki edzésén, péntek délelőtt Max Verstappen vette át a vezetést, miközben Lewis Hamilton is igazán közel került a Mercedeshez. Andrea Kimi Antonelli egyelőre hátrányban van Bakiban, de az olasz okozott már meglepetést, mint ahogyan Lando Norris is a McLarennel. Arról, hogy miként alakul az év 15. kvalifikációja, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

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9. AZERI NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 24., CSÜTÖRTÖK
1. szabadedzés1. Russell 1:45.387
2. szabadedzés1. Russell 1:43.347
SZEPTEMBER 25., PÉNTEK
3. szabadedzés1. Verstappen 1:43.922
Időmérő14.00–15.00
SZEPTEMBER 26., SZOMBAT
A verseny (51 kör, 306.049 km) rajtja13.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Bahreini Nagydíj, Sepangoktóber 4., 9.00
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 11., 14.00
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 25., 21.00

 

 

F1 Azeri Nagydíj Formula–1 időmérő
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