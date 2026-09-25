Folytatódik a Mercedes pole pozíció nélküli sorozata? – Azeri Nagydíj, időmérő

Noha George Russell volt a leggyorsabb a Formula–1-es Azeri Nagydíj két csütörtöki edzésén, péntek délelőtt Max Verstappen vette át a vezetést, miközben Lewis Hamilton is igazán közel került a Mercedeshez. Andrea Kimi Antonelli egyelőre hátrányban van Bakiban, de az olasz okozott már meglepetést, mint ahogyan Lando Norris is a McLarennel. Arról, hogy miként alakul az év 15. kvalifikációja, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

... 9. AZERI NAGYDÍJ SZEPTEMBER 24., CSÜTÖRTÖK 1. szabadedzés 1. Russell 1:45.387 2. szabadedzés 1. Russell 1:43.347 SZEPTEMBER 25., PÉNTEK 3. szabadedzés 1. Verstappen 1:43.922 Időmérő 14.00–15.00 SZEPTEMBER 26., SZOMBAT A verseny (51 kör, 306.049 km) rajtja 13.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Bahreini Nagydíj, Sepang október 4., 9.00 Szingapúri Nagydíj, Szingapúr október 11., 14.00 Amerikai Nagydíj, Austin október 25., 21.00