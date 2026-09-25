Folytatódik a Mercedes pole pozíció nélküli sorozata? – Azeri Nagydíj, időmérő
Noha George Russell volt a leggyorsabb a Formula–1-es Azeri Nagydíj két csütörtöki edzésén, péntek délelőtt Max Verstappen vette át a vezetést, miközben Lewis Hamilton is igazán közel került a Mercedeshez. Andrea Kimi Antonelli egyelőre hátrányban van Bakiban, de az olasz okozott már meglepetést, mint ahogyan Lando Norris is a McLarennel. Arról, hogy miként alakul az év 15. kvalifikációja, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
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|9. AZERI NAGYDÍJ
|SZEPTEMBER 24., CSÜTÖRTÖK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:45.387
|2. szabadedzés
|1. Russell 1:43.347
|SZEPTEMBER 25., PÉNTEK
|3. szabadedzés
|1. Verstappen 1:43.922
|Időmérő
|14.00–15.00
|SZEPTEMBER 26., SZOMBAT
|A verseny (51 kör, 306.049 km) rajtja
|13.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Bahreini Nagydíj, Sepang
|október 4., 9.00
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 11., 14.00
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 25., 21.00
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