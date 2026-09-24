Megsérült a francia válogatott védője, visszatér a Real Madridhoz

A Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) tájékoztatása szerint a 27 éves védő a szerdai tréning közben érzett fájdalmat a jobb térdében, ezért elővigyázatosságból idő előtt befejezte a munkát, amelyet már az új szövetségi kapitány, Zinédine Zidane vezetett. Az ezt követő MRI-vizsgálat pedig enyhe térdrándulást mutatott ki a bekknél.

Konaté így nem állhat a francia válogatott rendelkezésére a Nemzetek Ligájában: a törökök elleni pénteki mérkőzésen (20.45), valamint a Belgium elleni két találkozón (szeptember 28., október 5.) és az Olaszország elleni összecsapáson (október 2.) sem léphet pályára.

A francia szakmai stáb a Manchester United játékosát, Leny Yorót hívta be Konaté helyére a keretbe.