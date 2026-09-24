Nemzeti Sportrádió

Megsérült a francia válogatott védője, visszatér a Real Madridhoz

T. Z.T. Z.
2026.09.24. 09:40
null
Ibrahima Konaté (Fotó: Getty Images)
Címkék
Ibrahima Konaté sérülés Nemzetek Ligája francia labdarúgó-válogatott
Megsérült a francia labdarúgó-válogatott edzésén Ibrahima Konaté, aki emiatt visszatér klubjához, a Real Madridhoz, hogy ott folytassa a rehabilitációját.

A Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) tájékoztatása szerint a 27 éves védő a szerdai tréning közben érzett fájdalmat a jobb térdében, ezért elővigyázatosságból idő előtt befejezte a munkát, amelyet már az új szövetségi kapitány, Zinédine Zidane vezetett. Az ezt követő MRI-vizsgálat pedig enyhe térdrándulást mutatott ki a bekknél.

Konaté így nem állhat a francia válogatott rendelkezésére a Nemzetek Ligájában: a törökök elleni pénteki mérkőzésen (20.45), valamint a Belgium elleni két találkozón (szeptember 28., október 5.) és az Olaszország elleni összecsapáson (október 2.) sem léphet pályára.

A francia szakmai stáb a Manchester United játékosát, Leny Yorót hívta be Konaté helyére a keretbe.

 

Ibrahima Konaté sérülés Nemzetek Ligája francia labdarúgó-válogatott
Legfrissebb hírek

Virgil van Dijk: Remélem, Jürgen Klopp vereséggel kezd a németek élén

Minden más foci
1 órája

Ellenfélnek nem hiányzik – Simon Zoltán publicisztikája

Magyar válogatott
11 órája

Jürgen Klopp: Én több hollandot ismerek, mint Xavi

Német labdarúgás
13 órája

Cristiano Ronaldo: Csak puskával tudnak kinyírni, de lehet, akkor is kikerülném a golyókat

Minden más foci
15 órája

Klopp, Xavi és Zidane – neves edzők debütálnak a Nemzetek Ligájában

Minden más foci
21 órája

Angol bíró vezeti a magyar–ukrán NL-meccset – hivatalos

Magyar válogatott
23 órája

Willi Orbán párját keressük a magyar válogatott védelmének közepére

Magyar válogatott
Tegnap, 9:24

Közvetetten az Eb-selejtező is elkezdődik a Nemzetek Ligájával

Minden más foci
Tegnap, 8:36