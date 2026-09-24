Részleges szalagszakadást szenvedett a Nyíregyháza kapusa

Megszületett a diagnózis a Nyíregyháza Spartacus FC kapusa, Tóth Balázs sérülésével kapcsolatban, aki a Ferencváros elleni mérkőzés 60. percében egy védést követően a földön maradt, s le kellett cserélni.

„A vizsgálatok a jobb lábában részleges belső oldalszalag szakadást állapítottak meg. Majzik Ernő ortopéd specialista azonnal fogadta a friss MRI-vizsgálat felvételei után, és a következő két hétre térdrögzítő viselését javasolta, vagyis játékosunk elkerülte a műtéti beavatkozást. A következő kontroll után azonnal elkezdheti a rehabilitációt és a fizikoterápiás kezeléseket, a felépülése több hetet igényel” – tájékoztatott a klub hivatalos honlapja.

Tóth Balázs korábban, a másik lábával már elvégzett egy komoly rehabilitációs folyamatot, s a klub szerint most pozitívan áll a történtekhez.