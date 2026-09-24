Nemzeti Sportrádió

Részleges szalagszakadást szenvedett a Nyíregyháza kapusa

2026.09.24. 15:54
null
Tóth Balázs nem így akarta elhagyni a gyepet a hétvégén (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
sérülés Nyíregyháza Spartacus FC labdarúgó NB i Tóth Balázs
A jobb lábában részleges belső oldalszalag-szakadást szenvedett Tóth Balázs, a Nyíregyháza Spartacus labdarúgócsapatának kapusa, akit a Ferencváros elleni, 1–1-es döntetlennel végződött vasárnapi bajnoki második félidejében le kellett cserélni.

Megszületett a diagnózis a Nyíregyháza Spartacus FC kapusa, Tóth Balázs sérülésével kapcsolatban, aki a Ferencváros elleni mérkőzés 60. percében egy védést követően a földön maradt, s le kellett cserélni.

„A vizsgálatok a jobb lábában részleges belső oldalszalag szakadást állapítottak meg. Majzik Ernő ortopéd specialista azonnal fogadta a friss MRI-vizsgálat felvételei után, és a következő két hétre térdrögzítő viselését javasolta, vagyis játékosunk elkerülte a műtéti beavatkozást. A következő kontroll után azonnal elkezdheti a rehabilitációt és a fizikoterápiás kezeléseket, a felépülése több hetet igényel” – tájékoztatott a klub hivatalos honlapja.

Tóth Balázs korábban, a másik lábával már elvégzett egy komoly rehabilitációs folyamatot, s a klub szerint most pozitívan áll a történtekhez.

 

sérülés Nyíregyháza Spartacus FC labdarúgó NB i Tóth Balázs
Legfrissebb hírek

Eltört a lába a Honvéd tehetségének, heteket kell kihagynia

Labdarúgó NB I
4 órája

Megsérült a francia válogatott védője, visszatér a Real Madridhoz

Minden más foci
9 órája

A vártnál súlyosabb Federico Valverde sérülése

Spanyol labdarúgás
2026.09.22. 13:28

Mégsem kell műteni Sallai Rolandot combizomszakadás miatt – NS-infó

Magyar válogatott
2026.09.21. 16:05

La Liga: az FC Barcelona októberben nem számíthat Christensenre

Spanyol labdarúgás
2026.09.21. 13:18

Csak egyenlíteni tudott, értékes pontokat hullajtott el Nyíregyházán a Ferencváros

Labdarúgó NB I
2026.09.20. 21:24

Varga Barnabásra jó néhány hét kihagyás vár: nem lesz bevethető a válogatottban – NS-infó

Magyar válogatott
2026.09.18. 14:54

Kihagyja a Sevilla elleni bajnokit a Barcelona első számú kapusa

Spanyol labdarúgás
2026.09.17. 17:00