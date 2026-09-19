Bundesliga: kétgólos hátrányból fordított a Werder

Nem vacakolt sokat az Eintracht Frankfurt a Freiburg elleni hazai mérkőzésen: a 10. percben sakk-mattra kijátszott kontra végén Doan Ricu hozta szinte kihagyhatatlan helyzetbe Younes Ebnoutalibot, aki annak rendje s módja szerint góllal zárta a mutatós akciót. A vendéglátók góljára 13 perccel később Maximilian Eggestein válaszolhatott volna, amikor éles szögből a frankfurti kapu jobb oldalát célozta meg, de Noah Atubolu szenzációs védést bemutatva elhárította a veszélyt. A félidő hajrájához közeledve Derry Scherhant egyéni akcióból egyenlített, de két perccel később Jonathan Burkhardt ismét a piros-feketéket juttatta vezetéshez. Scherhant a szünet előtt szabadrúgásból ismét egalizálhatott volna, de hiába volt verve a frankfurti kapus, a lövés a jobb kapufát találta el. A térfélcsere után Scherhant gólpasszal jelentkezett: beíveléséből Szuzuki Juito alakította ismét döntetlenre az állást, ami egyben a végeredmény beállítását jelentette. Ezzel az eddigi listavezető Freiburg leszorult a táblázat első helyéről. 2–2

A 44. percben Nicolás Capaldo szöglet után szerzett góljával szerzett vezetést a Hamburger SV az 1. FC Köln házigazdájaként. A „kecskések” helyzete a szünet után sem javult, ugyanis hat perc elteltével a dán Albert Grönbaek ragyogóan indította honfitársát, Yussuf Poulsent, aki sikerrel fejezte be az akciót. Poulsen a második félidő derekán duplázhatott volna, de sem neki, sem csapattársának, Fábio Vieirának nem sikerült megszereznie a harmadik hamburgi gólt. A rendes játékidő utolsó percében Ragnar Ache közelebb hozta a kölnieket, de egyenlítenie már nem sikerült a vendégcsapatnak – első pontjaival a HSV elhagyta a tabella utolsó helyét. 2–1

Bár egy Florian Neuhauson megpattanó lövés a 11. percben vezetéshez juttatta otthon a Mönchengladbachot a Mainz ellen, a vendégek még az első félidőben megfordították az állást. Az egyenlítésre mindössze hét percet kellett várniuk a mainzi híveknek: Sheraldo Becker passzából Phillip Tietz talált be a kapuba. A látogatók második gólja a hosszabbításban érkezett, Anthony Caci labdájából Sheraldo Becker fejjel volt eredményes. A „csikók” a második félidő elején Isak Lidberg révén ismét válaszolni tudtak, ám a 78. percben Eric Martel ismét a Mainzot juttatta vezetéshez, majd a 89. percben Danny Da Costa végleg eldöntötte a mérkőzést, bár a hosszabbítás ötödik percében Macsino Suto révén a hazaiaknak is jutott egy szépségflastrom. A Borussia négyből negyedik bajnokiját veszítette el az idényben. 3–4

Noha a Werder Bremennél volt többet – csaknem kétszer annyit – a labda az Augsburg elleni brémai találkozó első játékrészében, a vendégek sáfárkodtak jobban a lehetőségeikkel. A 18. percben gyors lefordulás után Robin Fellhauer vihette egy az egyben a kapusra a labdát, és nem is hibázott, a szünet után pedig Calvin Brackelmann megduplázta a különbséget. Minden jel arra utalt, hogy a vendégek győztesen távoznak Brémából, csakhogy olyasmi történt, amit még sokáig emlegetni fognak a helyiek: a 66. percben Marco Grüll szépített, négy perccel a rendes játékidő letelte előtt Niklas Füllkrug eltüntette a különbséget, hogy aztán a hosszabbításban Mitchell Weiser megnyerje a meccset a zöld-fehéreknek. 3–2

NÉMET BUNDESLIGA

4. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Mönchengladbach–Mainz 3–4 (Neuhaus 11., Lidberg 59., Macsino 90+5. – 11-esből, ill. P. Tietz 18., S. Becker 45+1., Martel 78., Da Costa 89.)

Eintracht Frankfurt–Freiburg 2–2 (Ebnoutalib 10., Burkhardt 36., ill. Scherhant 34., Szuzuki J. 48.)

Hamburg–1. FC Köln 2–1 (Capaldo 44., Poulsen 50., ill. Ache 90.)

Werder Bremen–Augsburg 3–2 (Grüll 66., Füllkrug 86., Weiser 90+3., ill. Fellhauer 18., Brackelmann 58.)

18.30: VfB Stuttgart–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák

15.30: Bayer Leverkusen–RB Leipzig (Tv: Arena4)

17.30: Schalke–Elversberg

19.30: Paderborn–Hoffenheim

Pénteken játszották

Bayern München–Union Berlin 7–0 (Musiala 18., Kane 39., 54. – az elsőt 11-esből, Olise 43., 73., 76., Szaibari 70.)