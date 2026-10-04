Két 60 kilósunk hamar búcsúzott a cselgáncs-vb nyitó napján

Ha csak a számok alapján rendeznének versenyeket – az egyrészt nem lenne izgalmas, másrészt a fogadóirodák csődbe mennének –, Feczkó Csanád és Andrási Márton is legyőzte volna első ellenfelét a Bakiban vasárnap elrajtolt cselgáncs-világbajnokságon a 60 kilogrammosok mezőnyében. Két honfitársunk közül Feczkó a világranglista 28., Andrási a 37. helyéről kezdte a viadalt, előbbinek spanyol ellenfelet szánt a sors, utóbbi salvadorit kapott.

Feczkónak egyébként friss élményei voltak Luis Barrosóról, hiszen a legutóbbi world tour versenyen, a budapesti Grand Slamen hosszabbításban egy jukóval legyőzte a riválist. Ezúttal viszont a spanyolnak állt a zászló: ismét elmentek az aranypontig, és megint egyetlen jukó döntött, ami Feczkó Csanád korai búcsúját eredményezte. A Nippon Sport JC dzsudokája érthetően csalódottan beszélt a kiesést követően:

„Belülről máshogy érzi az ember, mi volt pontot érő akció, és mi nem. Úgy éreztem, kaphattam volna pontot, de lehet, hogy ha utólag megnézem videón, akkor már máshogy fogom gondolni. Nehéz ilyenkor tovább folytatni a küzdelmet, amikor az ember már elhiszi, hogy vége. Felkészültem, tudtam, hogy mit kéne csinálni, hiszen az előző versenyen is küzdöttem a spanyollal, akkor sikerült is legyőzni, most viszont sajnos revansot vett. Arra törekedtem, hogy kihozzam a saját dzsúdómból a legtöbbet. Most muszáj reflektálni a történtekre, aztán menni kell tovább” – fogalmazott Feczkó Csanád.

Pillanatokkal később Andrási is tatamira lépett, párharca nagyrészt a földön zajlott, ő volt az aktívabb, és ezt a bírók is látták. Meccse majdnem elment az aranypontig, de két másodperccel a négy perc letelte előtt Jairo Moreno megkapta a harmadik intését, így hanszoku makéval ért véget a küzdelem. Andrásira a 32 között a francia világranglista-6., vb-ezüstérmes Romain Valadier-Picard várt.

Az esélyesebb rivális elképesztő tempót diktált, folyamatosan indítással próbálkozott, szinte levegőt venni sem hagyta a magyart. Pontot érő akciót nem hajtott végre, de aktivitása – pontosabban Andrási ebből fakadó passzivitása – miatt két sidót is kapott a bajai dzsudoka, így – a szabálytalan befordulásért járóval együtt – intésekkel kikapott Valadier-Picard-tól.

„Edzőtáborból már ismertem a salvadori srácot, akivel az első fordulóban harcoltam, de hivatalos meccsünk még nem volt korábban. Voltak jegyzeteim arról, mit érdemes ellene csinálni, és azt gondolom, stabil dzsúdóval hoztam a párharcot, megcsináltam a kötelezőt. Nem becsültem le természetesen, mert nagyon ügyes, ám örülök, hogy rajta túljutottam. A francia ellen aztán próbáltam felvenni a nekem kedvező fogásokat, de folyton megelőzött, beleindított, erre a későbbiekben mindenképp ki kell találnom valamit. Ezen is ment el a meccs, az inaktivitást – főleg világbajnokságon – büntetik. Talán ha fogásfelvételt váltok, azzal összezavarhattam volna. Ennek ellenére nem gondolom, hogy rossz taktikával készültünk a mesteremmel, ám most az ellenfél volt a jobb. Sokkal tartozom neki, mert tétmeccsen még nem vertem meg” – értékelt kiesése után Andrási Márton.

A nyitó napon nem jött össze a bravúr, de hétfőn újabb három magyar dzsudokának lesz esélye maradandót alkotni. Két 52 kilogrammos hölgy, Gyertyás Róza és Pupp Réka mellett a 66 kilós Pongrácz Bence is megméreti magát Azerbajdzsánban.

CSELGÁNCS

VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI

Férfiak. 60 kg. 1. forduló: Andrási Márton–Moreno (salvadori) 10–0, Barroso (spanyol)–Feczkó Csanád 5–0. 2. forduló: Valadier-Picard (francia)–Andrási 10–0. Világbajnok: Ahmad Yousifov (Azerbajdzsán), 2. Serzod Davlatov (Kazahsztán), 3. Nagajama Rjudzsu (Japán) és Giorgi Szardalasvili (Grúzia) …Andrási és Feczkó helyezetlen. Nők. 48 kg. Vb: Koga Vakana (Japán), 2. Assunta Scutto (Olaszország), 3. Szabina Giljazova (Oroszország) és Shirine Boukli (Franciaország)