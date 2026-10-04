Nemzeti Sportrádió

„A kapusokkal suttogó” – válogatott kapusaink tanítója

SZ. M.SZ. M.
2026.10.04. 20:27
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Mitring István (Fotó: puskasakademia.hu)
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Nemzeti Sportrádió Mitring István magyar válogatott
Mitring István – korábbi NB I-es labdarúgókapus – a jelenlegi felnőtt labdarúgó-válogatott keretéhez tartozó mindhárom – Tóth Balázs, Pécsi Ármin és Gundel-Takács Bence – kapussal dolgozott együtt a Puskás Akadémia utánpótláscsapatainál. Titka nincs a sikernek, ára viszont annál több.

Három remek kapus, három különböző személyiség, van viszont egy közös pont: utánpótlás kapusedzőjük. A Nemzeti Sportrádióban Németh Kornél műsorvezető által készített beszélgetésből kiderül az is, „Mitya” miként reagált a kerethirdetéskor arra, hogy három egykori tanítványa is meghívót kapott Marco Rossitól.

A beszélgetés szerkesztője Olasz Gergő.


 

 

Nemzeti Sportrádió Mitring István magyar válogatott
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