„A kapusokkal suttogó” – válogatott kapusaink tanítója

Három remek kapus, három különböző személyiség, van viszont egy közös pont: utánpótlás kapusedzőjük. A Nemzeti Sportrádióban Németh Kornél műsorvezető által készített beszélgetésből kiderül az is, „Mitya” miként reagált a kerethirdetéskor arra, hogy három egykori tanítványa is meghívót kapott Marco Rossitól.

A beszélgetés szerkesztője Olasz Gergő.



