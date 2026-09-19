Nemzeti Sportrádió

Schäferék vezetőedzője a 0–7 után: „Örülök a válogatott szünetnek”

V. J./MTIV. J./MTI
2026.09.19. 10:16
Mauro Lustrinelli úgy érzi, jól jön a szünet az Unionnak (Fotó: Getty Images)
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Union Berlin Schäfer András Mauro Lustrinelli Bundesliga Christopher Trimmel
Mauro Lustrinelli vezetőedző szerint az Union Berlin labdarúgócsapatának nagyon jól jön a válogatott mérkőzések miatti háromhetes szünet, miután pénteken történelmi, 7–0-s vereséget szenvedett a Bayern München otthonában a Bundesligában.

A magyar válogatott középpályása, Schäfer András kezdőként 82 percet játszott. Az Union negatív klubrekordját tovább rontva négy forduló után is nyeretlen a mostani bajnoki idényben, ráadásul ez volt fennállása legsúlyosabb veresége az első osztályban.

„Fontos, hogy a játékosok most egy kicsit kikapcsolódhatnak, töltekezhetnek energiával. Aztán visszajövünk és megy tovább az élet” – fogalmazott az 50 éves svájci szakember a müncheni mérkőzés után.

„Örülök a szünetnek” – tette hozzá. A csapatkapitány Christopher Trimmel szerint nehéz ugyan, de pozitívnak kell maradniuk.

„Az az érzésem, hogy a dolgok már a szezon elején nagyon komolyra fordultak. Mindenki azonnal elkezdte gyűjteni a pontokat, és nekünk is ezt kell tennünk” – mondta. A 39 éves játékos szerint a csapata még keresi önmagát, nem állt megfelelően össze. A nemzetközi szünet után az egy ponttal álló Union Berlin az abszolút újonc, s hat pontjával jelenleg hatodik helyezett Elversberget fogadja.

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Union Berlin Schäfer András Mauro Lustrinelli Bundesliga Christopher Trimmel
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