Schäferék vezetőedzője a 0–7 után: „Örülök a válogatott szünetnek”

A magyar válogatott középpályása, Schäfer András kezdőként 82 percet játszott. Az Union negatív klubrekordját tovább rontva négy forduló után is nyeretlen a mostani bajnoki idényben, ráadásul ez volt fennállása legsúlyosabb veresége az első osztályban.

„Fontos, hogy a játékosok most egy kicsit kikapcsolódhatnak, töltekezhetnek energiával. Aztán visszajövünk és megy tovább az élet” – fogalmazott az 50 éves svájci szakember a müncheni mérkőzés után.

„Örülök a szünetnek” – tette hozzá. A csapatkapitány Christopher Trimmel szerint nehéz ugyan, de pozitívnak kell maradniuk.

„Az az érzésem, hogy a dolgok már a szezon elején nagyon komolyra fordultak. Mindenki azonnal elkezdte gyűjteni a pontokat, és nekünk is ezt kell tennünk” – mondta. A 39 éves játékos szerint a csapata még keresi önmagát, nem állt megfelelően össze. A nemzetközi szünet után az egy ponttal álló Union Berlin az abszolút újonc, s hat pontjával jelenleg hatodik helyezett Elversberget fogadja.