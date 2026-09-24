Kane szerint jó az esélye az Aranylabdára

A nemzeti csapattal nyáron világbajnoki bronzérmes támadó német klubcsapatával is sikeres idényt tudhat maga mögött, hiszen a bajor együttessel bajnokságot, Német Kupát és Szuperkupát is nyert, emellett ő lett a 2025–2026-os Bundesliga-szezon, egyben Európa gólkirálya is 36 találatával.

A The Standard felvetésére, hogy korábban Lamine Yamal, a spanyol bajnoki címvédő FC Barcelona friss világbajnok csatára és Kylian Mbappé, a Real Madrid és a nyáron vb-negyedik francia válogatott támadója is magát nevezte meg az Aranylabda legfőbb várományosaként, Kane így reagált: „Az én természetemtől idegen, hogy így beszéljek magamról. Büszke vagyok arra, amit a szezonban elértem, és tudom, hogy az eredményeim nem voltak rosszabbak, mint bárki másé. Hihetetlenül büszke lennék a győzelemre, és azt hiszem, mindenképpen van esélyem” – mondta az angol válogatott csapatkapitánya.

A France Football magazin által alapított és a sportág legnagyobb presztízsű egyéni díjának számító Aranylabda díjátadó ünnepsége október 26-án lesz Londonban.