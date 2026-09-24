Nemzeti Sportrádió

Kane szerint jó az esélye az Aranylabdára

2026.09.24. 15:41
Harry Kane kétségkívül sokat tett azért, hogy őt válasszák 2026 legjobbjának (Fotó: Getty Images)
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Aranylabda Bundesliga Aranycipő Bayern München Harry Kane
Bayern München és az angol válogatott csatára, Harry Kane jó esélyt lát arra, hogy elnyerje idén az Aranylabdát, amelyet a világ legjobb labdarúgójának ítélnek oda.

A nemzeti csapattal nyáron világbajnoki bronzérmes támadó német klubcsapatával is sikeres idényt tudhat maga mögött, hiszen a bajor együttessel bajnokságot, Német Kupát és Szuperkupát is nyert, emellett ő lett a 2025–2026-os Bundesliga-szezon, egyben Európa gólkirálya is 36 találatával.

A The Standard felvetésére, hogy korábban Lamine Yamal, a spanyol bajnoki címvédő FC Barcelona friss világbajnok csatára és Kylian Mbappé, a Real Madrid és a nyáron vb-negyedik francia válogatott támadója is magát nevezte meg az Aranylabda legfőbb várományosaként, Kane így reagált: „Az én természetemtől idegen, hogy így beszéljek magamról. Büszke vagyok arra, amit a szezonban elértem, és tudom, hogy az eredményeim nem voltak rosszabbak, mint bárki másé. Hihetetlenül büszke lennék a győzelemre, és azt hiszem, mindenképpen van esélyem” – mondta az angol válogatott csapatkapitánya.

A France Football magazin által alapított és a sportág legnagyobb presztízsű egyéni díjának számító Aranylabda díjátadó ünnepsége október 26-án lesz Londonban.

 

Aranylabda Bundesliga Aranycipő Bayern München Harry Kane
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