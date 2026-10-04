ICEHL: felemásan sikerült olasz meccsek, két meccs, egy-egy magyar pont

A pénteki, ferencvárosi győzelemmel zárult magyar rangadót követően a két együttes Olaszország felé vette az irányt, egyik feladat sem tűnt egyszerűnek, hiszen a FTC ellenfele, a Bolzano a játéknap előtt az élen állt, míg a Volán a 4. helyezett Pustertal otthonában lépett jégre.



A fővárosi zöld-fehérek remekül kezdtek idegenben, ez pedig az eredményben is megmutatkozott, negyedóra után két góllal vezetett az FTC. A 4. percben emberelőnyben járt szépen a pakk, pontos keresztpassz után Jussi Tammela lőtt oldalról a kapuba. Bátran letámadt a Ferencváros, ennek köszönhető volt a második gól, Jesper Lindgren lőtte ki a felső sarkot. Amit felépített a magyar együttes az első negyedórában, azt öt perc alatt lerombolták az olaszok – persze ehhez kellett egy-egy hiba is a vendégektől –, az első szünetben a Bolzano vezetett 3–2-re. A második harmadot is jól kezdte a Ferencváros, Lindgren okos, lapos lövése kötött ki a sarokban. Az eseményektől nem mentes 21 perc után a gólcsapot elzárták a csapatok, persze ez nem azt jelenti, hogy a helyzetek és izgalmak elmaradtak volna. A kiegyenlített találkozón a rendes játékidő nem hozott döntést, a hosszabbítás végén emberelőnyben David Silye hagyott ki ajtó-ablak helyzetet. A szétlövésben az olaszok találtak csak be, így egy remek találkozón egy ponttal térhet haza a Ferencváros.



Bruneckben nem volt hasonló gólgazdag kezdés, a hazaiaknak voltak veszélyesebb lehetőségeik, de az ICEHL-ben első alkalommal kezdő Halász Béni remekül állta a sarat. A második harmadra egy fokozattal feljebb kapcsolt a két együttes, oda-vissza hoki alakult ki, a nagy rohanásban bár többet volt a pakk a fehérvári harmadban, az ellentámadásokban akadt bőven veszély a vendégek részéről, Terbócs István Erdély Csanáddal indított egy kontrát, előbbi a kapuvast találta telibe. A hazaiak részéről Alexander Joseph Ierullo járt a legközelebb a gólhoz, de a gólvonalon a visszavetődő Halász lepkéskesztyűvel elcsípte a korongot. A harmadik harmadra megérkeztek a gólok is, nyolc perccel a vége előtt Stipsicz Bence lövésébe ért bele Michael Cyr, majd negyven másodperccel később ismét a kanadai játékos köszönt be, egy lecsorgót vert be oldalról. Bár úgy tűnt, bravúrral térhet haza a Volán, az utolsó egy percben egyenlített a Pustertal, majd a ráadásban Alan Lobis köszönt be közelről, így a Fehérvár is egy pontot szerzett Olaszországban.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

HCB SÜDTIROL ALPERIA (olasz)–FTC-TELEKOM 4–3 (3–2, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0) – szétlövéssel

Bolzano, 3411 néző. Vezette: Rivis (olasz), Huber (osztrák), Fleischmann, Pardatscher (mindkettő olasz)

HCB: Costantini – van de Leest, Leslie 1 / Hillman (1), Buono (1) / Kivihalme, Larcher / Frick, Fuchs – SCHNEIDER 1, Elson (1), McClure (1) / RATCLIFFE 1, Bradley, GAZLEY (1) / Digiacinto, Mantenuto, Gellon / FRIGO 1, Misley, Remolato (1). Edző: Antti Karhula

FTC: Bálizs – Bengtsson (1), Horváth M. / Tyni, LINDGREN 2 / Hadobás, Ortenszky – Savoie, Silye, Laskawy / Dobos (1), RÖNNI (2), TAMMELA 1 / Mihalik A., Kestilä (1), Heljanko (1) / Galajda, Farkas O., Schlekmann. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 33–36

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Antti Karhula: – Nem volt könnyű találkozó, az FTC jól játszott, és talán végig picit lemaradásban voltunk, nem találtuk meg a ritmust, mintha valami hiányzott volna. Nem indult jól, de megszereztük a győzelmet.

Timo Saarikoski: – Az első harmad utolsó négy perce volt a kulcs, ott visszaengedtük őket a mérkőzésbe. Jó találkozót játszottunk, büszkék lehetünk arra, amit ma csapatként letettünk a jégre.

HC FALKENSTEINER PUSTERTAL (olasz)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 3–2 (0–0, 0–0, 2–2, 1–0) – hosszabbításban

Bruneck, 2753 néző. Vezette: Sternat, Schauer, Bedynek, Dummermuth-Haas (mind osztrák).

PUSTERTAL: Furlong – Lauridsen, Di Tomaso / Farrance (1), Osmanski / Glira, Zanatta / I. Deluca, Prast – Bowlby, BARDREAU 1 (1), Ierullo / Lobis 1, Fitzgerald (1), Lipon (1) / RUESCHOFF (1), FONTAINE 1 (1), Purdeller / Zandegiacomo, Moncada, Mantinger. Edző: Jason Jaspers

FEHÉRVÁR: HALÁSZ – Stipsicz (1), Campbell / MacPherson (1), Persson / Kiss R., Zloty / Falus – Kulmala, Hári, Kuralt (1) / Cheek (1), Farren, CYR 2 / Erdély, Németh K., TERBÓCS / Molnár Z., Ambrus Cs., Fehér K. Edző: Ted Dent

Kapura lövések: 37–18

Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. –