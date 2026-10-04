Nemzeti Sportrádió

Világi Bálint: Borbély Balázson emberi szempontból lepődtem meg

M. D.M. D.
2026.10.04. 20:21
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A nagy képen Világi Bálint, a kicsin Borbély Balázs és győri szurkolók a bajnoki ceremónián (Fotó: Török Attila, Nagy Gábor)
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Világi Bálint ETO FC Borbély Balázs
Vasárnap este új podcastet indított az ETO FC a hivatalos YouTube-csatornáján. Az első adás főszereplője Világi Bálint klubtulajdonos, a téma pedig az elmúlt néhány hónap fontosabb eseményei voltak: a májusban megszerzett bajnoki cím, jövőbeli tervek, tanulságok, valamint az egész nyár legforróbb témája, az edzőváltás (és persze a sportigazgató távozása).

„Borbély Balázson emberi szempontból lepődtem meg – mondta Világi Bálint. – Azt gondoltam, hogy ezt nem most, és nem ilyen módon lépi meg. Hasonló helyzetben voltak a sportigazgatóval, Balázsnak is egyéves szerződése volt, és jobb lett volna, ha idő előtt azt mondja, hogy amit elértünk együtt, az jó dolog, valószínűleg lesznek megkereséseim, nem szeretném a továbbiakban folytatni ezt a munkát, mert külföldön vagy országon belül váltani szeretnék, mások az elképzeléseim. Lett volna egy kifutási idő, hogy a télen a klub is elkezdhesse keresni a megfelelő pótlást, át lehessen adni a munkát, majd mindenki emelt fővel távozhat. Ez, sajnos, egyik szakembernél sem így történt...”

 

Világi Bálint ETO FC Borbély Balázs
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