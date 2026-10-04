Az osztrákok ismét pontot mentettek idegenben a B-ligában

Írországban kétgólos hátrányból állt fel Ausztria, és szerzett egy pontot. Koszovóban szintén hátrányba került nyugati szomszédunk válogatottja, a 70. percben Edon Zhegrova tört be jobbról a tizenhatoson belülre, majd Fisnik Asllanihoz passzolt, aki 12 méterről a jobb alsóba lőtt. Az osztrákok Pristinában is egyenlítettek, a 85. percben Sasa Kalajdzic csúsztatása után Christoph Lang bólintott 11 méterről a kapu jobb oldalába. Hiába álltak a hazaiak közelebb a győzelemhez (volt kapufájuk is), 1–1-es döntetlen született.



NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA

3. CSOPORT, 4. FORDULÓ

Koszovó–Ausztria 1–1 (Asllani 70., ill. Ch. Lang 85.)

20.45: Írország–Izrael, Topolya