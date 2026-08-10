Nemzeti Sportrádió

Egyetlen hellyel marad le a 100 méter döntőjéről Takács Boglárka

R. P.R. P.
2026.08.10. 21:34
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Birmingham atlétikai Európa-bajnokság Takács Boglárka
Takács Boglárka nem jutott döntőbe 100 méteren az atlétikai Európa-bajnokságon Birminghamben. A magyar sprinter egyetlen századdal és egyetlen hellyel maradt le a továbbjutásról.

Takács Boglárka a harmadik futamban kapott helyet, és nem túl jó rajtot követően 11.13-as idővel ért célba a harmadik helyen.

Az első két hely kvalifikált automatikusan a döntőbe, plusz a két legjobb idő. Takács pont a harmadik legjobb eredményt érte el, és mindössze egyetlen századdal maradt le a továbbjutó 8. helytől.

 

Birmingham atlétikai Európa-bajnokság Takács Boglárka
Legfrissebb hírek

Urbán Zita egyéni csúccsal Eb-döntős

Atlétika
4 órája

Századokon múlott két továbbjutás is, Urbán Zita érett futással döntős

Atlétika
5 órája

Nem jutottak döntőbe női kalapácsvetőink az atlétikai Eb-n

Atlétika
5 órája

Urbán Zita egyéni csúccsal döntőbe jutott 3000 akadályon

Atlétika
5 órája

Videó: Takács Boglárka a kamera előtt tudta meg, hogy egy századdal maradt le a döntőről

Atlétika
6 órája

Három századon múlt Tóth Anna továbbjutása 100 gáton az Eb-n

Atlétika
7 órája

Négy magyar továbbjutás az atlétikai Eb nyitó délelőttjén

Atlétika
12 órája

Takács Boglárka a „szelek szárnyán” először 11 másodpercen belül

Atlétika
14 órája