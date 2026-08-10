Egyetlen hellyel marad le a 100 méter döntőjéről Takács Boglárka
Takács Boglárka nem jutott döntőbe 100 méteren az atlétikai Európa-bajnokságon Birminghamben. A magyar sprinter egyetlen századdal és egyetlen hellyel maradt le a továbbjutásról.
Takács Boglárka a harmadik futamban kapott helyet, és nem túl jó rajtot követően 11.13-as idővel ért célba a harmadik helyen.
Az első két hely kvalifikált automatikusan a döntőbe, plusz a két legjobb idő. Takács pont a harmadik legjobb eredményt érte el, és mindössze egyetlen századdal maradt le a továbbjutó 8. helytől.
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