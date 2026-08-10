Egyetlen hellyel marad le a 100 méter döntőjéről Takács Boglárka

Takács Boglárka a harmadik futamban kapott helyet, és nem túl jó rajtot követően 11.13-as idővel ért célba a harmadik helyen.

Az első két hely kvalifikált automatikusan a döntőbe, plusz a két legjobb idő. Takács pont a harmadik legjobb eredményt érte el, és mindössze egyetlen századdal maradt le a továbbjutó 8. helytől.