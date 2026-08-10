Négy családi tanösvény, amelyen garantált a szórakozás

A tanösvények közös jellemzője, hogy bejárásuk nem igényel hosszú időt, a legtöbbön akár egy-másfél óra alatt végigsétálhatunk, de a gyerekek ide-oda szaladgálását és egy kisebb pikniket beleszámolva is 2-3 óra alatt bejárhatjuk az útvonalat – amely általában körtúra, azaz a kiindulási pont és a cél egybeesik vagy nagyon közel van egymáshoz. Sokszor játékos formában igyekeznek megismertetni a látogatókkal a természetet, szakaszpontjain különböző feladványokat oldhatunk meg, és mostanában egyre többhöz tartozik munkafüzet is, amelyet kinyomtathatunk, vagy a tanösvény kiindulópontjának környékén megvásárolhatunk, és kitöltésével még jobban leköthetjük gyermekünket.

Néhány tanösvény, amelyet érdemes kipróbálni:

1. Gyadai tanösvény: A Katalinpusztai Látogatóközpont bejáratától nem messze található, a Naszály északi lábánál. A Lósi-patak mentén fekvő erdők és rétek természeti és kultúrtörténeti értékeit, érdekességeit mutatja be, hossza 5 kilométer, amelyen 13 állomáspontot kereshetünk fel. A tanösvény jelképe Hangya Dani, a gyerekek az ő „vezetésével” ismerkedhetnek meg a környezettel. Foglalkoztatófüzetet a látogatóközpontban vásárolhatunk.

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2. Madárdal tanösvény: A Velencei-tónál helyi kezdeményezésre 2010-ben létesült a Madárdal tanösvény, amely elsősorban a Dinnyési-fertő természeti értékeinek terepi bemutatására szolgál. A Dinnyésről induló, 3 kilométer hosszú körút bejárásával az érdeklődők megismerkedhetnek a rendkívül gazdag madárvilággal, továbbá a vízi élőlények különböző képviselőivel. Az ösvény mentén elhelyezett táblák a szöveges magyarázatok mellett festmények formájában tárják elénk a nádas és a környező térség egy-egy ,,életképét”. A túra során előforduló fajok: nádi énekesmadarak (nádirigó, cserregő nádiposzáta), gázlómadarak (nagykócsag, bölömbika), récefélék (tőkés réce, cigényréce), őshonos háziállatok (magyar szürke marha, rackajuh). Igény esetén szakvezetés kérhető.

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A tatai Fényes tanösvény – fotó: tataifenyestanosveny.hu

3. Fényes tanösvény: A Tatán található tanösvény tizennyolc állomást magában foglaló ökoturisztikai útvonal, amely interaktív módon mutatja be a Fényes fürdő természeti kincseit. Egyszerre informatív és szórakoztató turisztikai attrakció, amely bővelkedik kalandokban: önállóan, kötélhídon és csónakkal járhatják be a látogatók, és megcsodálhatják a karsztforrások lenyűgöző élővilágát. A tanösvényt a látogatóközpont helyi élővilágot bemutató kiállításai és foglalkozásai egészítik ki. Belépődíjas.

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4. Királyréti tanösvény: A Börzsöny szívében 2.9 km hosszan húzódik. A kilenc állomásból álló útvonalon a látogató megismerkedhet az erdő és a tavak élővilágával, a kisvasutak és a vasbányászat történetével. A látogatóközpontban állandó interaktív kiállítás látogatható, illetve füzet kapható, amelynek feladványait rácsos titkosírással lehet megfejteni a túra során. A tanösvényen eljutunk a Bajdázó-tóhoz is, amelyet külön is megéri körülsétálni és a környéken piknikezni. Királyrétre kisvasút is közlekedik.

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