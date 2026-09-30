Nemzeti Sportrádió

NHL: az utolsó harmadban leadta a háromgólos előnyt, mégis megnyerte a kanadai rangadót a Vancouver

P. GY. B. P. GY. B.
2026.09.30. 08:23
Hosszabbítás után nyert a Vancouver (Fotó: Getty Images)
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jégkorong Edmonton Oilers Boston Bruins NHL Vancouver Canucks
Négy mérkőzéssel folytatódott az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) kedd este.

Evan Bouchard az Edmonton Oilers mind az öt góljában főszerepet vállalt, a három találata mellett kiosztott két gólpasszt is. Csapata így az utolsó harmadban mínusz háromról hosszabbításra tudta menteni a mérkőzést, ám Paul Cotter a ráadásban a vendégek javára döntött. Mindkét kispadon új edző mutatkozott be, az Edmontonnál Mike Babcock, míg a Vancouvernél Manny Malhotra.

Megszakadt a Toronto sorozata, a kanadai csapat ugyanis az előző tíz hazai nyitányt megnyerte az NHL-ben, ezúttal viszont nem bírt a Montreallal. 

Az első két harmad nem hozott gólt, a harmadikban viszont a Boston Bruins hármat vágott a New York Rangersnek 75 másodperc alatt. A vendégeknél Mike Sullivan az 1000. mérkőzésén ült a kispadon, és ő a harmadik amerikai, aki eljutott eddig a számig: korábban John Tortorella (1628) és Peter Laviolette (1594) jutott túl az ezren. 

Jack Eichel egy góllal és két assziszttal járult hozzá a Vegas győzelméhez, így már 701 pontnál jár az NHL-ben. 

A címvédő Carolina Hurricanes hosszabbításban szenvedett 1–0-s vereséget a vendég Florida Pantherstől. A 2024-ben és tavaly is Stanley-kupa-győztes Panthers a svéd Gustav Forsling góljával diadalmaskodott a ráadás ötödik percében.

JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
Carolina Hurricanes–Florida Panthers 0–1 – h. u.
Toronto Maple Leafs–Montreal Canadiens 2–3
Boston Bruins–New York Rangers 3–0
Edmonton Oilers–Vancouver Canucks 5–6 – h. u.
Vegas Golden Knights–Chicago Blackhawks 5–2

 

jégkorong Edmonton Oilers Boston Bruins NHL Vancouver Canucks
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