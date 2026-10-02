NHL: először ütött gólt kapus a New York Rangers történetében – videó

Igor Sesztyjorkin természetesen elvégezte a maga munkáját (24 védés) a Rangers hazai idénynyitóján, aztán két és fél perccel a végső dudaszó előtt adódott egy ritka lehetősége: a 4–1-es eredményen szépíteni próbáló ellenfél kapus nélkül támadott, de nem elég olajozottan, és a palánkról visszapattanó korongot Sesztyjorkin jól irányzott ütéssel a túlsó kapuba lőtte.



„Nagyon vicces volt. Őszintén szólva a kék vonalnál valaki kicsit takarta a kilátást, amikor kiemeltem a pakkot, és nem láttam, hol esik le. Először nem is tudtam, ünnepelhetek-e, aztán amikor láttam, hogy mindenki tombol, elkezdtem én is” – idézte fel a nevezetes pillanatokat Sesztyjorkin, aki először lőtt gólt NHL-es karrierje során, és az első kapus lett, aki a Rangers mezében gólt ütött.



Ami az NHL-es gyűjteményt illeti, Sesztyjorkin a 18. kapus, aki gólt szerzett. Eddig 21 kapusgól született a ligában, ebből gyorsan kiszámolható, hogy van, aki többet is ütött – Ron Hextall kettőt, Martin Brodeur hármat, igaz, utóbbi triplájából csak egy született direkt lövésből, kettő az ellenfél játékosainak öngólja volt, a szabályok szerint neki, mint csapata utolsó korongérintőjének elkönyvelve.

THE FIRST RANGERS GOALTENDER TO SCORE A GOAL:



IGOR SHESTERKIN pic.twitter.com/k7ITHnvtza — New York Rangers (@NYRangers) October 2, 2026

A játéknap legjobb egyéni teljesítményét Connor McDavid, az Edmonton Oilers klasszisa nyújtotta, aki öt ponttal vette ki a részét a Vancouver Canucks 9–7-es legyőzéséből. A háromszoros MVP-nek ez volt karrierje 15. ötpontos meccse, amivel fellépett az NHL örökrangsorának hetedik helyére, a klubjában pedig a másodikra Wayne Gretzky (79) mögé.

NHL, ALAPSZAKASZ

Columbus Blue Jackets–Buffalo Sabres 6–3

New Jersey Devils–Philadelphia Flyers 3–2, h. u.

New York Rangers–Tampa Bay Lightning 5–1

Nashville Predators–Minnesota Wild 1–3

Calgary Flames–Seattle Kraken 1–6

Utah Mammoth–Chicago Blackhawks 6–0

San Jose Sharks–Florida Panthers 4–3, h. u.

Vancouver Canucks–Edmonton Oilers 7–9