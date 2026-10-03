Nemzeti Sportrádió

NHL: nagyon kikapott otthon a címvédő Carolina

T. Z.T. Z.
2026.10.03. 08:31
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A Washington meglepte a Carolinát (Fotó: Getty Images)
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NHL New York Rangers Carolina Hurricanes
Öt mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján magyar idő szerint szombat hajnalban, és érdekesség, hogy valamennyi összecsapáson idegenbeli győzelem született.

A címvédő Carolina Hurricanes a veterán Alekszandr Ovecskinnel felálló Washington Capitalsszel találkozott hazai környezetben, és nagy meglepetésre szenvedett 5–2-es vereséget. A 41 éves orosz szupersztár egy gólpasszal járult hozzá csapata győzelméhez.

A Boston Bruins hosszabbítás után múlta felül a Winnipeg Jetset, míg kapott gól nélküli mérkőzésen van túl a New York Rangers és a St. Louis Blues – a Rangers kapusa, Dylan Garand 22 védést mutatott be a Red Wings otthonában, és pályafutása első shutoutját könyvelhette el. Az Anaheim Ducks szoros meccsen verte 4–3-ra a Vegas Golden Knightsot.

NHL, ALAPSZAKASZ
Detroit Red Wings–New York Rangers 0–2
Carolina Hurricanes–Washington Capitals 2–5
Winnipeg Jets–Boston Bruins 3–4 hosszabbítás után
Dallas Stars–St. Louis Blues 0–4
Vegas Golden Knights–Anaheim Ducks 3–4

 

NHL New York Rangers Carolina Hurricanes
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