NHL: nagyon kikapott otthon a címvédő Carolina

A címvédő Carolina Hurricanes a veterán Alekszandr Ovecskinnel felálló Washington Capitalsszel találkozott hazai környezetben, és nagy meglepetésre szenvedett 5–2-es vereséget. A 41 éves orosz szupersztár egy gólpasszal járult hozzá csapata győzelméhez.

A Boston Bruins hosszabbítás után múlta felül a Winnipeg Jetset, míg kapott gól nélküli mérkőzésen van túl a New York Rangers és a St. Louis Blues – a Rangers kapusa, Dylan Garand 22 védést mutatott be a Red Wings otthonában, és pályafutása első shutoutját könyvelhette el. Az Anaheim Ducks szoros meccsen verte 4–3-ra a Vegas Golden Knightsot.

NHL, ALAPSZAKASZ

Detroit Red Wings–New York Rangers 0–2

Carolina Hurricanes–Washington Capitals 2–5

Winnipeg Jets–Boston Bruins 3–4 – hosszabbítás után

Dallas Stars–St. Louis Blues 0–4

Vegas Golden Knights–Anaheim Ducks 3–4