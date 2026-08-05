Bruno Guimaraest hetvenötmillióért viszi az Arsenal – sajtóhír

Mintegy két és fél hónapnyi alkudozás után megszületett az egyezség a Newcastle United és az Arsenal FC között Bruno Guimaraes átigazolásának ügyében – közölte szerdán a Globoesporte. A tekintélyes brazil portál értesülése szerint az észak-londoniak 75 millió eurót – az olasz transzferguru, Fabrizio Romano ugyanakkor 75 millió fontról beszél – fizetnek a „szarkáknak” a 28 éves játékmesterért, de bizonyos feltételek teljesülése mellett az összeg 85 millióra emelkedhet.

Bruno Guimaraes, aki jelenlegi csapatával edzőtáborozik Spanyolországban, a Globoesporte szerint hamarosan átesik az ilyenkor szükséges orvosi vizsgálaton, amelyet követően aláírja ötéves szerződését. Az angol Sky Sports szerint a játékos már engedélyt is kapott a Newcastle Unitedtől, hogy elhagyja az edzőtábort és elutazzon az orvosi vizsgálatra az Arsenalhoz.

A brazil labdarúgónak, aki 2022-ben érkezett Newcastle-ba, s igen hamar közönségkedvenccé vált, két év múlva járna le a szerződése a „szarkáknál”, s a hírek szerint azért szánta rá magát a váltásra, mert a fővárosiakkal a Bajnokok Ligájában szerepelhetne.

A brazil középpályás érkezését leginkább az Arsenal sportigazgatója, Adriano Berta szorgalmazta, aki 2020-ban, még az Atlético Madrid alkalmazottjaként megkísérelte szerződtetni, de akkor a labdarúgó az Olympique Lyont választotta. Guimaraes a világbajnokságon a brazil válogatott egyik legjobbja volt, az első négy mérkőzésen négy gólpasszt osztott ki, ám a Norvégia ellen 2–1-re elveszített nyolcaddöntőben 0–0-s állásnál tizenegyest hibázott, ami nagyban hozzájárult a selecao korai búcsújához.