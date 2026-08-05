Nemzeti Sportrádió

Betegséggel küzd, hosszú ideig nem játszhat a német futball egyik nagy ígérete

K. Zs.K. Zs.
2026.08.05. 11:08
Kennet Eichhorn és Simon Rolfes a júniusi aláíráskor (Fotó: Getty Images)
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Kennet Eichhorn Bundesliga Leverkusen
A Bayer Leverkusen abban a reményben szerződtette Kennet Eichhornt a Herthából, hogy hamar kulcsember válik belőle, ám most úgy tűnik, jó ideig nem számíthat a középpályásra: a 17 éves német utánpótlás-válogatott labdarúgó anyagcserezavar miatt kórházi kezelésre szorul.

Kennet Eichhorn már a nyári felkészülés hivatalos kezdete előtt lelkesen belevetette magát a munkába Leverkusenben, de mire elindultak a közös tréningek, neki le kellett állnia: július közepén gyomorrontás gyanújával kezelték, öt nap alatt öt kilót fogyott. A diéta ellenére a helyzet nem javult, a labdarúgó továbbra is gyengének érezte magát, és a tüzetes orvosi vizsgálat hosszabb kezelést igénylő anyagcserezavart mutatott ki.

„Reményeink szerint Kennetre nagyon hosszú karrier vár a legmagasabb szinten, amihez mi minden támogatást megadunk. Ebben a pillanatban az a legfontosabb, hogy megkezdődtek a szükséges kezelések, és bármeddig tartanak is, ne sürgessük, semmiféle nyomást ne helyezzünk Kennetre” – idézi Simon Rolfest, a Leverkusen sportigazgatóját az esetről beszámoló Sport Bild.

Bár a visszatérés időpontja egyelőre megjósolhatatlan, a német lap szerint a Leverkusen úgy készül: az idény első felében nem számíthat a fiatal játékosra.

A Bild feleleveníti: a német futball egyik nagy ígéretére olyan klubok figyeltek fel, mint a Liverpool FC, a Manchester City, a Real Madrid, a PSG, a német csapatok közül pedig a Bayern München, a Dortmund és a Leipzig; végül a berliniek a Leverkusen kilencmillió eurós ajánlatát fogadták el.

A Hertha játékosaként a német másodosztályban tavaly nyáron 16 évesen és 14 naposan bemutatkozó, ezzel ott új „fiatalrekordot” felállító Eichhorn 2031-ig szóló szerződést kötött a Leverkusennel júniusban.

 

Kennet Eichhorn Bundesliga Leverkusen
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