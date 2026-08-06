Nemzeti Sportrádió

Calafiori Vinícius esetleges érkezéséről: Ilyen játékosokra van szükségünk!

V. H. L.V. H. L.
2026.08.06. 10:41
Riccardo Calafiori szerint Vinícius Jr. és Bruno Guimaraes érkezése jót tenne az Arsenalnak (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája Riccardo Calafiori Vinícius Júnior Arsenal FC Premier League Bruno Guimaraes
Az angol bajnoki címvédő Arsenal és az olasz labdarúgó-válogatott hátvédje, Riccardo Calafiori örülne, ha az „ágyúsoknak” sikerülne megszerezniük Vinícius Júniort, akinek továbbra sem sikerült megállapodnia új szerződéséről a Real Madriddal.

Igen komoly erősítésre készül a nyáron az angol bajnoki címvédő, BL-döntős Arsenal FC: a hírek szerint a Newcastle United és a brazil válogatott középpályása, Bruno Guimaraes érkezése már készpénznek vehető, és többek között a The Independent is úgy értesült, hogy honfitársára, Vinícius Júniorra is kivetették a hálójukat az „ágyúsok”, akik előrehaladott tárgyalásokat folytatnak a 26 éves fenegyerekkel, akinek jövő június végén lejár a szerződése a spanyol fővárosban, és egyelőre nem sikerült megegyeznie a hosszabbításról a „királyiakkal”. 

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Bruno Guimaraes és Vinícius Jr. is érkezik az Arsenalhoz? (Fotó: Getty Images)

A két brazil futballista lehetséges érkezését kommentálta a Sky Sportsnak a londoniak olasz válogatott hátvédje, Riccardo Calafiori is, aki egyértelműen kijelentette: támogatná az erősítést.

„Már most is a legmagasabb szintet képviseljük, és újra meg akarjuk nyerni a bajnokságot. Még a legutóbbi szezonban látottnál is jobbak akarunk lenni. Úgy vélem, ehhez szükségünk van az ilyen játékosokra” – fogalmazott Calafiori.

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Bajnokok Ligája Riccardo Calafiori Vinícius Júnior Arsenal FC Premier League Bruno Guimaraes
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