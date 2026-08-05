Az UEFA megemelte a küszöböt, csak négy sárga lap után jön az eltiltás

Az UEFA keddi körlevelében azzal indokolta az azonnali hatállyal életbe lépő, a három európai kupasorozatban az őszi ligaszakasz kezdetétől alkalmazandó új szabályt, hogy a két évvel ezelőtti formátumváltoztatással a mérkőzésszám megemelkedett, ami a tapasztalatok alapján aránytalanul megnövelte a sárga lapok felhalmozódása miatti eltiltások kockázatát.

A Bajnokok Ligája és az Európa-liga korábbi csoportkörében hat mérkőzés várt minden csapatra, a mostani ligaszakaszban már nyolc, így borult a korábbi egyensúly, a befejező fordulókra növekedhetett az eltiltott játékosok száma – ezt ellensúlyozandó emelte meg az UEFA az eltiltási küszöböt. (A kvóta csak azokra a sárga lapokra érvényes, amelyek nem vezettek piros laphoz.)

A további sárga lapokra vonatkozó szabály nem változott: az első automatikus eltiltást követően továbbra is két-két sárga laponként (azaz összesen a hatodik és a nyolcadik után) kell kihagyni újabb mérkőzést.

Mint ismert, a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában a 2024–2025-ös idény óta játszanak nyolcmeccses alapszakaszt; a Konferencialigában továbbra is hat mérkőzés vár egy-egy csapatra, de az új sárga lapos szabályt arra a sorozatra is kiterjesztették, mert a téli átigazolási időszakban előfordulhat, hogy egy játékos úgy vált klubot, hogy egyik kupasorozatból átkerül egy másikba.

Az UEFA rendelkezett arról is, hogy a stadionok kijelzőin (ahol ez technikailag megoldható) immár fel kell tüntetni a rendes játékidő lejárta utáni percek múlását is, méghozzá úgy, hogy a rendes játékidő után meg kell állítani az órát, és a ráadást nem folyamatos időként kell feltüntetni (vagyis pl. nem 46., hanem 45+1. perc). Az eddigi tiltást az UEFA elavultnak, a stadionélményt rontó rendelkezésnek minősítette, hiszen a mérkőzések immár általánosan követhetők mobileszközökön.