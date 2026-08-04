Súlyos büntetést kapott a Ferencváros lengyel El-ellenfele

Az UEFA honlapja szerint a 68 ezer eurós (24.7 millió forint) pénzbüntetés és a szektorbezárás a Fenerbahce ellen lejátszott – és 1–1-es döntetlennel zárult – múlt szerdai Bajnokok Ligája-selejtezőhöz kapcsolódik.

Az indokok között szerepel a drukkerek rasszista és diszkriminatív magatartása, pirotechnikai eszközök használata, „sporteseményre nem illő” feliratok kifüggesztése, illetve a menekülőútvonalak elzárása.

A szankció kimondja, hogy a Górnik Zabrze következő hazai európai kupamérkőzésén – ami az FTC elleni visszavágó lesz jövő csütörtökön az Európa-liga-selejtező harmadik körében – a teljes déli tribünt lezárva kell tartani.

A klub a közösségi oldalán megjegyezte: minden lehetséges eszközt igyekszik kihasználni annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb nézőszámot érje el a Ferencváros elleni találkozón.