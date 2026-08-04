Nemzeti Sportrádió

Súlyos büntetést kapott a Ferencváros lengyel El-ellenfele

2026.08.04. 11:51
Fotó: Getty Images
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Bajnokok Ligája Górnik Zabrze Európa-liga Ferencváros
Szurkolóinak nem megfelelő viselkedése miatt súlyosan megbüntette a lengyel Górnik Zabrzét, a Ferencváros következő Európa-liga-selejtezős ellenfelét az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA).

Az UEFA honlapja szerint a 68 ezer eurós (24.7 millió forint) pénzbüntetés és a szektorbezárás a Fenerbahce ellen lejátszott – és 1–1-es döntetlennel zárult – múlt szerdai Bajnokok Ligája-selejtezőhöz kapcsolódik.

Az indokok között szerepel a drukkerek rasszista és diszkriminatív magatartása, pirotechnikai eszközök használata, „sporteseményre nem illő” feliratok kifüggesztése, illetve a menekülőútvonalak elzárása.

A szankció kimondja, hogy a Górnik Zabrze következő hazai európai kupamérkőzésén – ami az FTC elleni visszavágó lesz jövő csütörtökön az Európa-liga-selejtező harmadik körében – a teljes déli tribünt lezárva kell tartani.

A klub a közösségi oldalán megjegyezte: minden lehetséges eszközt igyekszik kihasználni annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb nézőszámot érje el a Ferencváros elleni találkozón.

 

Bajnokok Ligája Górnik Zabrze Európa-liga Ferencváros
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