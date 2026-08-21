Nemzeti Sportrádió

Az elmúlt időszakban kétszer is összeeső Jamal Musiala nem játszhat a Szuperkupa-mérkőzésen

V. J./MTIV. J./MTI
2026.08.21. 11:52
Fotó: Getty Images
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Bayern München Jamal Musiala német Szuperkupa
Jamal Musiala nem játszhat a Bayern München labdarúgócsapatában szombaton a Borussia Dortmund elleni német Szuperkupa-mérkőzésen, mert a napokban kétszer is összeesett a pályán.

Vincent Kompany vezetőedző pénteken elmondta, hogy a 23 éves válogatott középpályás azért veszítette el rövid időre az eszméletét, mert változtattak az idegrendszeri rendellenességének gyógyszeres kezelésén, de a futballistát kezelő neurológusok szerint aggodalomra nincs ok, nyugodtan folytathatja sportpályafutását.

A Bayern szombaton 3–1-re nyert az RB Leipzig ellen, kedden pedig 4–2-re legyőzte a Heidenheimet felkészülési meccsen, Musiala ezen a két találkozón esett össze.

„A kezelés során változtattak néhány dolgon, és ennek voltak mellékhatásai. Normális dolog, hogy a kezelés során kipróbálunk valami mást” – jegyezte meg Kompany.

A Bayern sportigazgatója, Maximilian Eberl elmondta, hogy Musiala nem kerül be a szombati meccskeretbe, de a klub teljes mértékben támogatja őt. Egészségi problémájáról már az előző évadban is tudtak a vezetők és csapattársai is.

Musiala tavaly júliusban súlyosan megsérült – a Paris Saint-Germain elleni klubvilágbajnoki negyeddöntőben eltört a sípcsontja és a bokája is sérült –, ezért fél évig nem léphetett pályára.

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