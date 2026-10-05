Efraín Juárez tudja, hogy szó sincs varázslatról

– A labdarúgókon is érezhető a versenyszellem?

– Rengeteg egyéni megbeszélést folytattunk velük, ami hatalmas munka a stábnak, hiszen előre bekészítettünk nekik videókat különböző taktikai elemekről vagy a saját teljesítményükről. Gyakran hajnali egy órakor végeztünk, addig magyaráztuk, hogyan fejlődhetnek. Biztos vagyok benne, hogy ennek az eredményét már a jövő héten látjuk. Boldog vagyok, és meggyőződésem, hogy jó úton járunk.



– Látva a teljes keretet, mire lehet képes az ETO az idényben?

– A tabella elején lenni, ahol most is vagyunk. Furcsa, de a kinevezésünk után minden héten távozott vagy megsérült valaki. Félreértés ne essék, most sem varázsolunk: egy hét alatt nem hozod rendbe a világot vagy a futballt, de jó alapot szereztünk erőnlétileg. Az agresszív játékstílus miatt ez elengedhetetlen, ráadásul a hektikus nyár miatt nem is igazán építhettünk a fizikai mutatókra azóta. Így is akadtak szép pillanataink már, mostantól pedig igyekszünk a táblázat elején maradni, hiszen nagyon hosszú még az évad.



– Tehát a bajnoki címvédő hadjárat most indul?

– Nem feltétlenül, mert már elindult: nyolc játéknap után holtversenyben az élen vagyunk, a következő fordulóban az első helyért játszunk. Csak meccsről meccsre szabad gondolkodni, a végén pedig majd látjuk, elértük-e, amit kitűztünk.

Zseljko Gavrics is pályára lépett az ETO szombati edzőmeccsén a Zólyombrézó ellen (Fotó: ETO FC)

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

Október 10., szombat

14.45: Vasas FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

17.00: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

19.30: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Október 11., vasárnap

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

16.45: Kispest-Honvéd FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

19.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)