Efraín Juárez tudja, hogy szó sincs varázslatról
– Mi volt a néhány napos somorjai edzőtábor fő célja?
– A klub részéről nagyszerű hozzáállást és erőfeszítést jelent, hogy ilyen rövid idő alatt besűrített egy miniedzőtábort, amely három-négy napig tartott – mondta a somorjai sportkomplexum futballpályája mellett lapunknak Efraín Juárez vezetőedző. – Öt játékosunkat hívták ilyen-olyan válogatottakba, de a lényeg, hogy a csapat magjával együtt dolgozhattam, és tulajdonképpen ez az első alkalom, hogy huzamosabb ideig ez történt. Nehéz magyarázatot adni erre a helyzetre, hiszen három hónapja vagyok az ETO edzője, mégis újdonságnak számít, hogy a teljes kerettel foglalkozhatok, és a válogatottak miatt még ez sem teljesen helytálló megállapítás. Taktikai, technikai szempontból fejlődtünk, a szombati felkészülési meccsen már láthatóvá váltak azok az elemek, amelyek az elérni kívánt játékstílust jellemzik.
– Mit jelent ez támadásban és védekezésben?
– A támadófelfogást segítette, hogy általában hat-hét játékost vezényeltünk olyan részeire a pályának, amelyeken ez hatékonynak bizonyulhatott. A védekezés szervezettségét fantasztikusnak láttam, és szintet is léptünk: a letámadást az ellenfél térfelén is elkezdtük. A futballisták munkamorálja hihetetlen volt ezekben a napokban és a meccsen is, hiszen az ellenfélhez képest szinte „lábaik sem voltak” a fáradtság miatt, ez pedig ragyogó visszajelzés nekem a szezon hátralévő részére. Már huszonhárom-huszonnégy játékos áll rendelkezésünkre, mindannyian lehetnek kezdők, cserék, és bizony kereten kívüliek is, ha úgy alakul a formájuk!
– A labdarúgókon is érezhető a versenyszellem?
– Rengeteg egyéni megbeszélést folytattunk velük, ami hatalmas munka a stábnak, hiszen előre bekészítettünk nekik videókat különböző taktikai elemekről vagy a saját teljesítményükről. Gyakran hajnali egy órakor végeztünk, addig magyaráztuk, hogyan fejlődhetnek. Biztos vagyok benne, hogy ennek az eredményét már a jövő héten látjuk. Boldog vagyok, és meggyőződésem, hogy jó úton járunk.
– Látva a teljes keretet, mire lehet képes az ETO az idényben?
– A tabella elején lenni, ahol most is vagyunk. Furcsa, de a kinevezésünk után minden héten távozott vagy megsérült valaki. Félreértés ne essék, most sem varázsolunk: egy hét alatt nem hozod rendbe a világot vagy a futballt, de jó alapot szereztünk erőnlétileg. Az agresszív játékstílus miatt ez elengedhetetlen, ráadásul a hektikus nyár miatt nem is igazán építhettünk a fizikai mutatókra azóta. Így is akadtak szép pillanataink már, mostantól pedig igyekszünk a táblázat elején maradni, hiszen nagyon hosszú még az évad.
– Tehát a bajnoki címvédő hadjárat most indul?
– Nem feltétlenül, mert már elindult: nyolc játéknap után holtversenyben az élen vagyunk, a következő fordulóban az első helyért játszunk. Csak meccsről meccsre szabad gondolkodni, a végén pedig majd látjuk, elértük-e, amit kitűztünk.
LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
Október 10., szombat
14.45: Vasas FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)
17.00: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
19.30: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Október 11., vasárnap
14.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
16.45: Kispest-Honvéd FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
19.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)