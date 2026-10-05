Gyertyás Róza hetedik lett a cselgáncs-világbajnokságon

MONGOL ELLENFELE váratlan ipponnal győzte le Pupp Rékát a baki cselgáncs-világbajnokságon. Az Atomerőmű SE dzsudokája első két mérkőzését megnyerte, előbbit rendkívül magabiztosan, utóbbit hatalmas küzdelemben, a hosszabbítás 4. percében intésekkel. A harmadik körben azonban 22 éves ellenfele megálljt parancsolt neki. Bor Barna kettejük mérkőzése után úgy értékelt, hogy Réka megpróbált fogást váltani, egyik lábát elöl hagyta, és ezt a pillanat töredéke alatt kihasználta az ellenfele, hátára döntötte őt Puppot.

Gyertyás ciprusi riválisa már két intés előnyben is volt, így a magyarnak nem volt választása, támadni kellett. Kettejük párharca a hosszabbításban dőlt el, amikor Szabó Tibort, Róza edzőjét a bíró már elküldte a szőnyeg mellől, mert túl hevesen igyekezett tanítványa tudtára adni, mit vár tőle. Megérte, hiszen a Honvéd dzsudokája ipponnal zárta le a meccset, bejutott a legjobb nyolcba. A negyeddöntőben aztán a világranglista-3. spanyol Ayumi Leiva Sanchez ellen harcolt, de csak alig több mint egy percig. Ellenfele földre vitte, ügyesen szabadította ki lábát Gyertyás szorításából, és húsz másodpercig lent tartotta a magyart, véget vetve ezzel a küzdelemnek.

Gyertyásra a vigaszágon a háromszoros Grand Slam-győztes német, Mascha Ballhaus várt, aki jelenleg 4. a világranglistán. Az esélyeknek megfelelően dzsúdózott az ellenfél, és hiába indított Gyertyás, megfogta a támadását, majd kontrából vazaari előnybe került. Nem volt azért egyértelmű, hogy pontot kapott, a magyar lány is csak később vette észre, de földön így is nagyon megnehezítette a német dolgát, sok levegőt biztosan nem kapott, amikor fojtogatta. Annyit azonban igen, hogy valahogy túléljen a harc megállításáig, a hátralévő időben pedig nem adott esélyt Rózának a pontot érő akcióra. A BHSE dzsúdósa a pontszerző, hetedik helyen végzett Azerbajdzsánban a vb-n.