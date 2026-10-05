Nemzeti Sportrádió

Gyertyás Róza hetedik lett a cselgáncs-világbajnokságon

KAPOLCSI-SZABÓ BENCEKAPOLCSI-SZABÓ BENCE
• Baku
2026.10.05. 12:52
Gyertyás Róza hetedik lett a vb-n (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
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Gyertyás Róza Pupp Réka cselgáncs-vb
Mindkét 52 kilós magyar dzsudoka kikapott legutóbbi ellenfelétől, de Pupp Réka a legjobb 16 között, Gyertyás Róza már a nyolcban, így utóbbi a vigaszágon még folytathatta, ahol a német Mascha Ballhaus elleni veresége után a heedik helyen végzett.

MONGOL ELLENFELE váratlan ipponnal győzte le Pupp Rékát a baki cselgáncs-világbajnokságon. Az Atomerőmű SE dzsudokája első két mérkőzését megnyerte, előbbit rendkívül magabiztosan, utóbbit hatalmas küzdelemben, a hosszabbítás 4. percében intésekkel. A harmadik körben azonban 22 éves ellenfele megálljt parancsolt neki. Bor Barna kettejük mérkőzése után úgy értékelt, hogy Réka megpróbált fogást váltani, egyik lábát elöl hagyta, és ezt a pillanat töredéke alatt kihasználta az ellenfele, hátára döntötte őt Puppot. 

Gyertyás ciprusi riválisa már két intés előnyben is volt, így a magyarnak nem volt választása, támadni kellett. Kettejük párharca a hosszabbításban dőlt el, amikor Szabó Tibort, Róza edzőjét a bíró már elküldte a szőnyeg mellől, mert túl hevesen igyekezett tanítványa tudtára adni, mit vár tőle. Megérte, hiszen a Honvéd dzsudokája ipponnal zárta le a meccset, bejutott a legjobb nyolcba. A negyeddöntőben aztán a világranglista-3. spanyol Ayumi Leiva Sanchez ellen harcolt, de csak alig több mint egy percig. Ellenfele földre vitte, ügyesen szabadította ki lábát Gyertyás szorításából, és húsz másodpercig lent tartotta a magyart, véget vetve ezzel a küzdelemnek. 

Gyertyásra a vigaszágon a háromszoros Grand Slam-győztes német, Mascha Ballhaus várt, aki jelenleg 4. a világranglistán. Az esélyeknek megfelelően dzsúdózott az ellenfél, és hiába indított Gyertyás, megfogta a támadását, majd kontrából vazaari előnybe került. Nem volt azért egyértelmű, hogy pontot kapott, a magyar lány is csak később vette észre, de földön így is nagyon megnehezítette a német dolgát, sok levegőt biztosan nem kapott, amikor fojtogatta. Annyit azonban igen, hogy valahogy túléljen a harc megállításáig, a hátralévő időben pedig nem adott esélyt Rózának a pontot érő akcióra. A BHSE dzsúdósa a pontszerző, hetedik helyen végzett Azerbajdzsánban a vb-n. 

 

Gyertyás Róza Pupp Réka cselgáncs-vb
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