Szivós Márton lett az U20-as férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya

Edzői pályafutása során első ízben irányít válogatott csapatot Szivós Márton, aki az U20-as férfi vízilabdázók szövetségi kapitánya lett hétfőn.
„Meglepett a felkérés, nagyon örültem neki, óriási megtiszteltetés. Én ezt az egészet szolgálatnak tekintem” – idézte a magyar szövetség honlapja az új utánpótlás-kapitányt, aki évek óta irányítja az Endo Plus Service-Honvédot. A 2013-ban játékosként világbajnoki címet nyerő Szivós jövő héten hétfőn és kedden vezényli az első tréningeket a Margitszigeten.
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