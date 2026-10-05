Szivós Márton lett az U20-as férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya

„Meglepett a felkérés, nagyon örültem neki, óriási megtiszteltetés. Én ezt az egészet szolgálatnak tekintem” – idézte a magyar szövetség honlapja az új utánpótlás-kapitányt, aki évek óta irányítja az Endo Plus Service-Honvédot. A 2013-ban játékosként világbajnoki címet nyerő Szivós jövő héten hétfőn és kedden vezényli az első tréningeket a Margitszigeten.