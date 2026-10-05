Nemzeti Sportrádió

Szivós Márton lett az U20-as férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya

2026.10.05. 16:20
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Szivós Márton (Fotó: Árvai Károly)
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vízilabda magyar U20-as férfi vízilabda-válogatott Szivós Márton
Edzői pályafutása során első ízben irányít válogatott csapatot Szivós Márton, aki az U20-as férfi vízilabdázók szövetségi kapitánya lett hétfőn.

„Meglepett a felkérés, nagyon örültem neki, óriási megtiszteltetés. Én ezt az egészet szolgálatnak tekintem” – idézte a magyar szövetség honlapja az új utánpótlás-kapitányt, aki évek óta irányítja az Endo Plus Service-Honvédot. A 2013-ban játékosként világbajnoki címet nyerő Szivós jövő héten hétfőn és kedden vezényli az első tréningeket a Margitszigeten.

 

vízilabda magyar U20-as férfi vízilabda-válogatott Szivós Márton
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