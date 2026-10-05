Nemzeti Sportrádió

Tenisz: Alcaraz Leheckával döntőzik Tokióban

V. H. L.V. H. L.
2026.10.05. 14:04
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Carlos Alcaraz ha nem is könnyen, de legyőzte Jaume Munart a tokiói elődöntőben (Fotó: Getty Images)
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Valentin Vacherot Tokió Carlos Alcaraz Jaume Munar ATP 500 Jirí Lehecka
Carlos Alcaraz és Jirí Lehecka vívja a tokiói ATP 500-as teniszverseny fináléját, miután az első játszmában sorozatban 16 pontot vesztő spanyol klasszis három szettben legyőzte honfitársát, Jaume Munart, a cseh játékos pedig a 8. kiemelt monacói Valentin Vacherot múlta felül 6:4, 6:2-re.

Nem indult jól a Jaume Munar elleni elődöntő Carlos Alcaraznak a tokiói ATP 500-as tenisztornán. A volt világelső az első játszma végén zsinórban tizenhat pontot veszített honfitársával szemben, ám a másodikban már jobban koncentrált, s háromszor brékelve 6:3-mal behúzta a szettet. Munar ereje nagyjából eddig tartott ki, a döntő felvonásban már csak egy teniszező volt a pályán: Alcaraz 1:0-nál és 3:0-nál is elnyerte ellenfele adogatójátékát, s 5:7, 6:3, 6:1-re megnyerte a mérkőzést.

Kevesebb izgalmat hozott a másik elődöntő, ahol a 8. kiemelt, papíron esélyesebb Valentin Vacherot az első szettben egyszer, a másodikban kétszer veszítette el szervagémjét a rendkívül fegyelmezetten Jirí Lehecka ellen. A monacóinak a mérkőzés során még bréklabdáig sem sikerült eljutnia, s ez megpecsételte a sorsát, a koncentráltabb cseh versenyző 6:4, 6:2-vel került a fináléba.

ATP 500-AS TORNA, TOKIÓ
Elődöntők
Alcaraz (spanyol, 1.)–Munar (spanyol) 5:7, 6:3, 6:1
Lehecka (cseh)–Vacherot (monacói, 8.) 6:4, 6:2

 

Valentin Vacherot Tokió Carlos Alcaraz Jaume Munar ATP 500 Jirí Lehecka
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