Válogatott: olvasóink továbbra is szeretnék látni Szalai Józsefet a kezdőcsapatban

Mára annyit változott a helyzet, hogy a sárga lapos eltiltás miatt hiányzó, legutóbb gólt szerző Kerkez Milos helyére már olvasóinknál is Nagy Zsolt lett a befutó a balhátvéd poszton (a szavazatok 86 százalékát gyűjtötte be), aki persze a grúzok elleni remek teljesítményével is kiérdemelte a bizalmat. Mást nem változtatna a többség a védelemben, tehát annak ellenére, hogy Bolla Bendegúz ismét ott van a meccskeretben, Osváth Attilát küldenék pályára az első perctől (74.7 százalékot ért el, Bolla 38.5 százalékot). A kapuban Tóth Balázs helye továbbra is betonbiztosnak tűnik (94.9 százalék), ahogy a bal oldali belső védő, Csinger Márk helye is (88.1 százalék), míg Willi Orbán ismét a legnagyobb szavazatszámmal került be olvasóink csapatába (3376 szavazat, 98.4 százalék).



A szavazók 62.8 százaléka amellett is kitart, hogy Vitális Milán kezdjen a középpályán, aki idén márciustól sorozatban öt meccsen kezdett, viszont az ukránok ellen lecserélte őt Marco Rossi szövetségi kapitány, azóta pedig mind a kétszer csereként állt be. Abban még nagyobb az egyetértés, hogy Vitális mellett Lukács Dániel (71.2 százalék), Tóth Alex (89.3 százalék) és Schäfer András (95.7 százalék) is ott legyen a csapatban, ahogy persze a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik helye sem lehet kérdés, aki Orbán után a második legtöbb szavazatot kapta, 3341-et (97.4 százalék).



Egy poszt van, amelynél szinte borítékolható, hogy olvasóink mást küldenének pályára, mint akire Marco Rossi választása esik majd jó eséllyel. Az őszi Nemzetek Ligája-meccsek nagy nyertese lehet ugyanis az a Tóth Milán a Vasasból, aki ugyan csak a sérülések miatti pótmeghívóval került be a keretbe, viszont eddig mindegyik meccsen játszott, legutóbb már kezdőként, és ő is szerepet vállalt abban az akcióban, melyből aztán az eddigi egyetlen gólunk született. Ezek után nem lenne meglepő, ha ismét a 24 éves támadó kezdene legelöl. Más kérdés, hogy olvasóinknál ő 1229 szavazatot kapott (35.8 százalék), a posztján megelőzte őt 1579 vokssal (46 százalék) a Paksi FC centere, az NB I-ben ebben az idényben nyolc meccsen hat gólt szerző Szalai József, aki Marco Rossitól még nem kapott lehetőséget a válogatottban, de a szurkolók jelentős része továbbra is kíváncsi a játékára.



A SZAVAZÁS VÉGEREDMÉNYE

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA

2. CSOPORT, 4. FORDULÓ

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