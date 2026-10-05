Gyertyás Róza: Lehet, hogy kicsit az ösztönösség hiányzik

„Az lett volna az ideális, ha tudom tartani a távolságot legalább két percig a mongoltól, és utána, amikor már egy kicsit elfáradt, akkor lehetett volna megnyílni, elkezdeni erős indításokkal kísérletezni. Nagyon bosszantó, ami történt, nem fekszik nekem a stílusa. Valamit majd ki kell találnom az ilyen stílusú ellenfelekre, mert otthon nemigen találkozom hasonlóval, és az edzőtáborok közül is csak az ázsiaiakra jönnek el a mongolok. Ráadásul földön is nagyon erős, legutóbb Kínában is ezzel a leszorítással kaptam ki tőle” – mondta a 66 kg-osok között induló Pongrácz Bence.



„A kihagyás ellenére úgy éreztem, hogy jó formában vagyok, és a versenynapra fejben is összeálltak a dolgok. Ezért is fájó a kiesés, bakiztam egyet, ez benne van, de onnan már nem volt visszaút. Az első meccsem papírforma volt, igyekeztem gyorsan befejezni, hogy maradjon erőm. A második körben már nagy nevű ellenfél jött. Úgy voltam vele, bárki is jön, fájjon neki ellenem küzdeni. Neki is rossz volt, nekem sem esett minden pillanata jól, de nem foglalkoztam vele. A harmadik párharcban talán valamivel esélyesebb voltam, de tuti győzelem itt nincs. Sajnálom, mert pont akkor estem el, amikor azt éreztem, hogy kezdek az ellenfelem fölé nőni. Le akartam darálni, kicsit átfordultam a bal oldalamra, mert előtte ezzel sikerült földre vinnem, de belépett mögém, és már nem tudtam ellene védekezni” – nyilatkozta az 52 kg-osok között versenyző Pupp Réka.



„Az első mérkőzésemen nagyon görcsös voltam, borzasztóan izgultam. Rengeteg edzés van bennem, és a táborokban sem ment rosszul, de még éreztem a lausanne-i kudarc hatását, amikor elveszítettem az első meccsemet, és mindenképpen jobb eredményt akartam elérni. Amikor megláttam, hogy a spanyol lány vár rám a legjobb nyolc között, akkor azt éreztem, ez nagy esély, hiszen már kétszer legyőztem versenyen, ő pedig még nem nyert ellenem. Talán fejben nem voltam teljesen rendben. Földön kaptam ki, ami elvileg az erősségem, ez elég rosszul érintett. Úgy fogta a fejemet, hogy tudtam, csak az menthet meg, ha a bíró nem ért a földharchoz és idő előtt megállítja a küzdelmet. Azután a nehezebb út következett, a német Mascha Ballhaustól már többször kikaptam, de tudom, hogy képes vagyok megverni. Annyira bent volt a nyaka a fojtásban, hallottam, hogy hörög, húztam, ahogy tudtam, de kibírta. Azt érzem, sokkal jobban dzsúdózom, mint egy évvel ezelőtt, amikor vb-bronzérmes lettem. Sokkal pontosabb, tudatosabb technikásabb vagyok, jobban használom a lábaimat és sokkal inkább hiszek magamban. Lehet, hogy most meg kicsit az ösztönösség hiányzik” – értékelt az 52 kg-osok között hetedik helyen záró Gyertyás Róza.